Дуда имеет шанс на прорыв в примирении с Украиной, – бывший президент Польши
По словам бывшего президента Польши Александра Квасьневского, его страна не сделала все возможное для примирения с Украиной. Однако действующий лидер Польши имеет все шансы на прорыв в этом вопросе.
По мнению бывшего главы Польши, взаимопонимание удастся найти тогда, когда страны начнут спокойную дискуссию, без большого влияния политики. Об этом Квасьневский заявил в интервью "Европейской правде".
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Кроме того, Квасьневский отметил, что действующий президент Польши Дуда имеет шанс на прорыв в примирении с Украиной.
Для разрешения споров важны правильные жесты. И это первое, что я предложил бы польскому президенту. Благодаря переизбранию он получил сильную позицию, чтобы сделать какой-то важный жест. Аналогичные ожидания есть и в отношении президента Владимира Зеленского,
– пояснил Квасьневский.
Он добавил, что ожидает от лидеров стран подписания совместной декларации и, возможно, создания группы, которая продолжит дискуссию "не только о нашей сложной общей истории, но и о том, как подготовить хорошие учебники для школ".
Вы знаете, как много украинцев работают в Польше. Они важны не только для нашей экономики, но также являются частью нашего общества. То, чего не делают политики, делают простые люди,Квасьневский подчеркнул, что украинские заробитчане в Польше – это абсолютный фактор примирения,
– отметил экс-лидер Польши.
Он подчеркнул, что отношения между людьми создают хороший фон для будущего примирения.