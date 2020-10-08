По словам бывшего президента Польши Александра Квасьневского, его страна не сделала все возможное для примирения с Украиной. Однако действующий лидер Польши имеет все шансы на прорыв в этом вопросе.

По мнению бывшего главы Польши, взаимопонимание удастся найти тогда, когда страны начнут спокойную дискуссию, без большого влияния политики. Об этом Квасьневский заявил в интервью "Европейской правде".

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Кроме того, Квасьневский отметил, что действующий президент Польши Дуда имеет шанс на прорыв в примирении с Украиной.

Для разрешения споров важны правильные жесты. И это первое, что я предложил бы польскому президенту. Благодаря переизбранию он получил сильную позицию, чтобы сделать какой-то важный жест. Аналогичные ожидания есть и в отношении президента Владимира Зеленского,

– пояснил Квасьневский.

Он добавил, что ожидает от лидеров стран подписания совместной декларации и, возможно, создания группы, которая продолжит дискуссию "не только о нашей сложной общей истории, но и о том, как подготовить хорошие учебники для школ".

Вы знаете, как много украинцев работают в Польше. Они важны не только для нашей экономики, но также являются частью нашего общества. То, чего не делают политики, делают простые люди,Квасьневский подчеркнул, что украинские заробитчане в Польше – это абсолютный фактор примирения,

– отметил экс-лидер Польши.

Он подчеркнул, что отношения между людьми создают хороший фон для будущего примирения.

Обратите внимание! Уже 12 октября с официальным визитом в Киев прибудет президент Польши Анджей Дуда. Последний раз он посещал Украину почти три года назад – в декабре 2017 года. Такой длительный перерыв является результатом конфликта между странами в вопросах исторической памяти. Начало выхода из этого кризиса положили уступки Зеленского, который отменил мораторий на поисково-эксгумационные работы, на чем настаивала Варшава.