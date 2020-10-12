Польский президент Анджей Дуда заверил Владимира Зеленского и украинский народ, что во время своего председательства в ОБСЕ Польша не забудет об Украине.

Лидер Польши подчеркнул, что во время своего председательства в ОБСЕ его страна будет помнить об Украине. Об этом он сказал во время совместной пресконференции, сообщает 24 канал.

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Дуда отметил, что Варшава использует период своего председательства в ОБСЕ в 2022 году, чтобы поднять вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины.

В 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ. И там, я уверяю, что украинский вопрос, вопрос суверенитета и границ Украины, будут на повестке дня, и Украина может рассчитывать на польскую поддержку,

– подчеркнул Дуда.

Также он отметил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины. А в вопросе границ Польша стоит бок о бок с Украиной. Дуда уточнил, что речь идет о возвращении Россией оккупированных территорий Донбасса и Крыма в состав Украины.

Добавим, что президент Польши прибыл в Украину с официальным визитом. Основные мероприятия состоятся 12 – 13 октября. Планируется, что Анджей Дуда посетит с Владимиром Зеленским форум в Одессе.

Пресс-конференция Дуды и Зеленского: смотрите видео

Главное из встречи Зеленского и Дуды

Встреча лидеров Польши и Украины состоялась 12 октября. Во время нее политики обратили особое внимание на вопросы экономического и инвестиционного сотрудничества.

Зеленский и Дуда обсудили планы про: