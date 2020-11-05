Президент Польши Анджей Дуда получил уже два негативных результата тестов на коронавирус. Поэтому можно считать, что от болезни он вылечился.

Дуда возвращается к исполнению своих должностных обязанностей президента Польши, преодолев COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь политика, передает RMF24 .

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Течение заболевания у польского президента было легким. Как он сам говорил, были лишь незначительные симптомы и несколько дней – субфебрильная температура. Сейчас уже известно, что болезнь удалось преодолеть.

Президент Дуда закончил период самоизоляции после обнаружения коронавируса и вернулся к исполнению обязанностей,

– сказал пресс-секретарь главы Польши Спыхальский.

По его словам, президент получил уже два негативных результата тестов, поэтому его можно считать здоровым. Поскольку и чувствует он себя хорошо, то "может вернуться к работе в обычном режиме".

Интересно, что сам Спыхальский также заразился коронавирусом. Известно, что в самоизоляции он будет на день дольше, чем президент. У Дуды же коронавирус обнаружили 24 октября.

Незадолго перед этим, в течение 12 – 13 октября, президент Польши посещал Украину с официальным визитом и встречался с главой Украины Владимиром Зеленским.