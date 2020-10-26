Близится к финалу кампания по выборам президента США и чем меньше времени остается до дня голосования, тем более неожиданные и даже странные поступки совершают кандидаты и их сторонники.

Стремящийся остаться в Белом Доме Дональд Трамп решил использовать в борьбе за власть Усаму бен Ладена. Подробнее об этом – в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Того самого, который возглавлял "Аль-Каиду", стоял за организацией нападения террористов на Америку 11 сентября 2001 года, долгое время прятался в горах и который, в конце концов, был убит американским спецназом в частном доме на окраине пакистанского города Абботтабад.

Скандал из-за избрания Обамы

Спецоперация в Пакистане проводилась весной 2011 года, в США тогда в разгаре был скандал с якобы незаконным избранием президентом Барака Обамы. Суть скандала сводилась к тому, что он, как утверждали некоторые недоброжелатели, родился в Кении и потому не может возглавлять США.



Барак Обама / Фото AFP

Противники первого темнокожего президента в истории Америки тогда вцепились в конституционную норму, запрещающую занимать высший пост в стране людям, получившим гражданство США не по праву рождения, а на каких-то других основаниях.

К слову, Обама-то гражданство совершенно точно получил по праву рождения, как сын американской гражданки. И избирался совершенно законно, но сторонники теории заговоров на эту деталь предпочитали внимания не обращать и мочили Барака по чем зря.

Не последнюю роль в этом довольно постыдном процессе играл Трамп, тогда работавший ведущим одного развлекательного шоу на телеканале NBC. У себя в эфире и в эфирах коллег он настойчиво призывал американцев разобраться с тем, где именно появился на свет президент.

История со свидетельством о рождении Барака Обамы несколько недель будоражила Америку, но моментально ушла на второй план, как только в начале мая 2011 года стало известно о ликвидации Усамы бен Ладена.

Сторонники Трампа вспомнили о бен Ладене

Американцам уничтожение террориста №1, которого годами выслеживали лучшие умы главных мировых спецслужб, показалось делом куда более интересным. И скорее заслуживающим внимания, чем весь остальной вал новостей, в том числе и связанных с личными делами президента.

Фокус общественного внимания окончательно переключился на подвиг "Морских котиков", уничтоживших неуловимого прежде преступника, а Обама в 2012 году спокойно избрался на второй срок в паре с вице-президентом Байденом, который сейчас претендует уже на президентство.



Терорист Усама бен Ладен / Фото Canadafreepress

И вот теперь, когда Байден имеет неплохие шансы выставить из Белого Дома Дональда Трампа, сторонники последнего вспомнили об истории почти десятилетней давности.

Они разработали целую теорию о преступном заговоре Обамы и Байдена, направленном на отвлечение внимания американцев от скандала со свидетельством о рождении.

Эта теория гласит буквально следующее: никакого убийства Усамы бен Ладена не было, а вся спецоперация – это лишь постановка, придуманная демократами для выправления подпорченных рейтингов.

Сторонники "бенладеновской" конспирологии наклепали уже десятки статей и роликов, в которых утверждается, что бен Ладен давно умер своей смертью, или доказывается, что он по-прежнему жив, но по каким-то причинам больше не ведет активной деятельности.

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Некоторые вообще дошли до того, что всерьез заявляют, будто никакого бен Ладена на самом деле и не существовало, а террориста №1 играл актер, нанятый демократами для запугивания настоящих американских патриотов.

В деталях эти ролики и статьи различаются довольно серьезно, но основный их посыл всегда неизменен – коварный Обама и его подручный Джо Байден решили отвлечь внимание американцев от скандала с реальным гражданством президента. Ради чего срежиссировали спектакль об убийстве главного мирового террориста. И вот теперь этот самый подручный Байден хочет занять место в Овальном кабинете.

Почему Трамп перегнул палку

Сам Трамп не побрезговал разместить у себя в соцсетях ссылку на одну из таких конспирологических баек. А потом не постеснялся огрызнуться на людей, возмутившихся тем, что действующий президент занимается распространением непроверенной информации.

"Я просто репостнул это. А выводы пусть каждый делает сам", – в исключительно манипулятивной манере ответил на критику глава государства. И вот тут же Трамп, похоже, перегнул палку.

Дело в том, что многие американские военные традиционно голосуют за республиканцев. Демократы в их глазах – это такие миролюбивые слюнтяи, мечтающие урезать расходы на оборону и сократить численность вооруженных сил.

Республиканцы же всячески военных обхаживают и стараются говорить только приятные им слова. И тут действующий президент-республиканец обвиняет элиту из элит вооруженных сил США – "морских котиков" – в участии в каком-то дешевом спектакле.

Из себя вышел даже известный своим консерватизмом экс-командующий Специальными операциями адмирал Уилльям МакРэйвен, который в 2011 году координировал действия военных, убивших бен Ладена.



Адмирал Уилльям МакРэйвен / Фото Department of Defense

Адмирал написал целую колонку в The Wall Street Journal, в которой обвинил Трампа в подрыве доверия к вооруженным силам США и к Америке в целом, а также призвал всех патриотов голосовать за Джо Байдена.

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"Нам нужен президент для всех американцев, а не для половины Америки", – заявил адмирал, обвинив Трампа в попытке разделить нацию надвое и выиграть выборы за счет наименее инициативной и думающей части граждан США.

Таким образом, дух давно уже мертвого террориста, разбуженный сторонниками Дональда Трампа, может не поднять рейтинг действующего президента, а наоборот, утопить его.