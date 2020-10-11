В центральной части Франции столкнулись два легких самолета. Один из них выполнял туристический полет. В результате погибли по меньшей мере пять человек. Также есть информация о взрыве.

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Инцидент произошел в департаменте Эндр и Луара вечером 10 октября. Здесь в воздухе столкнулись одномоторный туристический самолет Robin DR-400 со сверхлегким моторным летательным судном. Первый выполнял туристический полет над городом Лош. Об этом сообщает издание La Nouvelle Republique.

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В результате сверхлегкий самолет врезался в ограждение павильона в центре города и взорвался. Жители дома не пострадали.



После падения туристический самолет разбился об ограждение жилого дома и взорвался / Фото La Nouvelle Republique

Туристический самолет в свою очередь упал неподалеку – возле леса, в зоне, где не было жилых зданий.

В результате инцидента погибли пять человек. Все они находились на борту самолетов: три – в туристическом, двое – во сверхлегком.

La circulation est coupée avenue Aristide Briand à Loches, après la collision crash entre un ULM et un avion de tourisme. 5 personnes seraient décédées dans l’accident. pic.twitter.com/gCVwnGDVqD — NRLoches (@NR_Loches) October 10, 2020

О причинах столкновения пока информации нет. На месте аварии работали десятки спасателей и полиция. В то же время к тушению сверхлегкого самолета привлекли не менее 50 пожарных.

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