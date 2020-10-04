Два здания Укрзализныци передадут молодому министерству
Кабмин выделил сразу два помещения Укрзализныци для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Ведомство создали в июле 2020 года.
Освободить помещение Укрзализныця должна в течение месяца. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
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Какие помещения забирают в Укрзализныце
- Здание в Киеве по улице Ивана Франко, 21/23: первый, второй, третий и четвертый этажи, а также подвал и технический этаж. Сейчас там расположен офис Южно-Западной железной дороги.
- Здание в Киеве по улице Лысенко, 6: первый, второй, третий и четвертый этажи. Сейчас там расположен филиал "Главного информационно-вычислительного центра".
Что известно о министерствах по вопросам стратегических отраслей?
Создано в июле 2020 года. Главой ведомства является министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Главной задачей министерства является развитие украинской промышленности путем разработки эффективной государственной политики и стратегии.