На границе с Венгрией временно ограничат движение: когда и где
В пункте пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе, с 20 по 22 октября временно ограничат движение транспорта. В это время будут осматривать внешние конструкции моста.
В Венгрию из Украины может будет попасть через пункты пропуска "Лужанка" и "Вилок". Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.
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Когда именно ограничат движение:
- 20 октября: с 9: 00 до 17: 00 – ограниченное движение легковых автомобилей на въезде и выезде.
- 21 – 22 октября: с 9:00 до 17:00 – закроют полосы движения грузовиков.
Венгрия – в зеленой зоне
- Отметим, что Министерство здравоохранения 16 октября обновило перечень стран, в которых сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. В красную зону отнесли 44 страны. В этом перечне – Словакия, Словения, Мальта, Швейцария, Румыния, Ирландия, Иордания. Венгрия – сейчас в зеленой зоне.