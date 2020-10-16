В пункте пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе, с 20 по 22 октября временно ограничат движение транспорта. В это время будут осматривать внешние конструкции моста.

В Венгрию из Украины может будет попасть через пункты пропуска "Лужанка" и "Вилок". Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы. Актуально В Минздраве обновили список стран зеленой и красной зоны: как изменился перечень Когда именно ограничат движение: 20 октября: с 9: 00 до 17: 00 – ограниченное движение легковых автомобилей на въезде и выезде.

21 – 22 октября: с 9:00 до 17:00 – закроют полосы движения грузовиков. Обратите внимание! Ранее из-за карантина с 15 по 31 октября закрыли КПВВ "Станица Луганская", через который в Украину могут попасть из оккупированных территорий Донбасса. Остальные КПВВ работают в обычном режиме. Венгрия – в зеленой зоне Отметим, что Министерство здравоохранения 16 октября обновило перечень стран, в которых сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. В красную зону отнесли 44 страны. В этом перечне – Словакия, Словения, Мальта, Швейцария, Румыния, Ирландия, Иордания. Венгрия – сейчас в зеленой зоне.