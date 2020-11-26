В Офисе Президента говорят, что по ситуации на Донбассе есть сдвиги. Кроме того, в учреждении уверяют, что президент Владимир Зеленский имеет видение того, как достичь мира.

Мир в первую очередь выгоден нам, потому что Донбасс – территория Украины. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает пресс-служба учреждения.

Читайте также Реинтеграция ОРДЛО и конец войны – возможны: как это сделать

Если президент Зеленский не будет все для этого (установления мира на Донбассе – 24 канал) делать, этого не произойдет,

– заметил Тимошенко.

Политик напомнил, что на Донбассе 4 месяца действует режим тишины, хотя есть обстрелы и гибель военных. Однако, по мнению Тимошенко, по сравнению с прошлыми годами войны количество потерь уменьшилось.

"В вопросе достижения мира есть движение вперед, а не бег на месте", – отметил Тимошенко.

По словам представителя ОП, власть восстанавливает дороги и инфраструктуры, чтобы у людей на неподконтрольных территориях был пример, как можно жить в Украине.

Война на Донбассе: последние новости

На Донбассе с 27 июля действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако пророссийские боевики его постоянно нарушают.

Оккупанты осуществляют как провокационные, так и прицельные обстрелы. Например, 24 ноября под Авдеевкой от выстрела снайпера погиб украинский военный.

Кроме того, ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила свой "План действий по Донбассу", который предусматривает 5 шагов для прекращения войны.



План действий по Донбассу / инфографика 24 канала