Двух жителей Ровно задержали за намерение приобрести место руководителя полиции Ровненской области. Вернуться в ряды правоохранителей мечтал бывший подчиненный Авакова, который не прошел переаттестацию.

О попытке подкупа должностного лица Департамента кадрового обеспечения Нацполиции сообщили в офисе генерального прокурора. Взятку за содействие в получении места главы полиции Ровенщины мужчины оценили в 1 миллион долларов.

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Как утверждают следователи, намерение подкупа злоумышленники озвучили непосредственно в одном из кабинетов МВД.

Что известно о покупке должности главы полиции в Ровненской области

Подозреваемые рассчитывали, что за немалую сумму им удастся пройти конкурс на должность и получить рекомендации из Киева. После озвученного предложения обоих мужчин задержали. Сейчас продолжается досудебное расследование дела, возбужденного по факту попытки предоставления неправомерной выгоды должностному лицу по предварительному сговору группой лиц.



Злоумышленники пытались купить руководящую должность в полиции за 1 миллион долларов / Фото пресс-службы Офиса генпрокурора

Если вину мужчины признают в суде, их могут оштрафовать на 8 тысяч 500 - 12 тысяч 750 гривен. Или же назначить наказание в виде от 2 до 4 лет лишения свободы или посадить в тюрьму на тот же срок.

До суда может не дойти

Поскольку по крайней мере один из подозреваемых ранее работал в правоохранительных органах, где действует негласный принцип круговой поруки, дело вполне могут слить. Подобных примеров задержания бывшего или действующего полицейского, которое заканчивалось его повышением, немало.