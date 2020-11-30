Военная контрразведка СБУ разоблачила двух граждан России, которые пытались заключить контракт с Национальной гвардией Украины. Свои прямые связи со страной-агрессором кандидаты в Нацгвардию почему-то решили скрыть.

Оба россиянина живут в Киеве, один из них бывший сотрудник МВД, а другой – уроженец России. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Бывший милиционер получил российский паспорт во время пребывания во временно оккупированном Крыму. У него нашли связи с местными представителями оккупантов.

А второй родился в России, там же закончил школу и получил паспорт. Уже во взрослом возрасте он переехал в Украину и получил украинское гражданство, не отказываясь от российского.

Сейчас украинские спецслужбы проверяют причастность россиян к российским спецслужбам. Всю информацию уже передали командованию Нацгвардии.