Двое россиян хотели пристроиться в Нацгвардии, но нарвались на СБУ
Военная контрразведка СБУ разоблачила двух граждан России, которые пытались заключить контракт с Национальной гвардией Украины. Свои прямые связи со страной-агрессором кандидаты в Нацгвардию почему-то решили скрыть.
Оба россиянина живут в Киеве, один из них бывший сотрудник МВД, а другой – уроженец России. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Бывший милиционер получил российский паспорт во время пребывания во временно оккупированном Крыму. У него нашли связи с местными представителями оккупантов.
А второй родился в России, там же закончил школу и получил паспорт. Уже во взрослом возрасте он переехал в Украину и получил украинское гражданство, не отказываясь от российского.
Сейчас украинские спецслужбы проверяют причастность россиян к российским спецслужбам. Всю информацию уже передали командованию Нацгвардии.
Для чего россиянам служба в Нацгвардии?
Здесь прежде всего следует разобраться с функциями Национальной гвардии. Это частично военное – частично правоохранительное формирование с широким спектром полномочий.
Военнослужащих Нацгвардии привлекают к охране стратегически важных объектов инфраструктуры. Также они привлекаются к операции Объединенных сил. Поэтому России крайне выгодно было бы иметь там своих людей.
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