Украина смогла освободить двух своих граждан, которых с 2017 года удерживали в Ираке – Евгения Фоменкова и Александра Санпитера. На освобождение украинцев уже отреагировали омбудсмен Людмила Денисова и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Они заверили, что Украина никогда не покинет своих граждан, но рассказали, что освобождение украинцев стоило значительных новостей. Об этом сообщает 24 канал.

Стоит знать В Украину вернулись двое граждан, которых 3 года удерживали в Ираке

Людмила Денисова

Омбудсмен подчеркнула, что возвращение украинцев домой – это всегда праздник. И предпосылкой этого является тяжелая борьба за каждого украинца, что находится в таких условиях в любой стране мира.

"Это огромная борьба Президента Украины, Офиса Президента, МИД и консульских служб в каждой стране. Я очень благодарна, что накануне международного дня прав человека это произошло", – подчеркнула Людмила Денисова.

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что эта история является напоминанием всем украинским гражданам, которые, к сожалению, до сих пор остаются в плену, в частности российском, что возвращение обязательно произойдет.

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел отметил, что возвращение украинских граждан из плена – это новости, которые действительно приятно сообщать.

Я искренне поздравляю родственников и близких граждан, которые вернулись. Хочу заверить всех: украинское государство никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что возвращение украинцев всегда будет в центре внимания президента и его лично. В частности, пленных в России или на оккупированных территориях Украины, а также в любой другой стране.

Коротко о возвращении украинцев: