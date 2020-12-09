Своих не покидаем: Денисова и Кулеба прокомментировали освобождение украинцев из Ирака
Украина смогла освободить двух своих граждан, которых с 2017 года удерживали в Ираке – Евгения Фоменкова и Александра Санпитера. На освобождение украинцев уже отреагировали омбудсмен Людмила Денисова и глава МИД Дмитрий Кулеба.
Они заверили, что Украина никогда не покинет своих граждан, но рассказали, что освобождение украинцев стоило значительных новостей. Об этом сообщает 24 канал.
Стоит знать В Украину вернулись двое граждан, которых 3 года удерживали в Ираке
Людмила Денисова
Омбудсмен подчеркнула, что возвращение украинцев домой – это всегда праздник. И предпосылкой этого является тяжелая борьба за каждого украинца, что находится в таких условиях в любой стране мира.
"Это огромная борьба Президента Украины, Офиса Президента, МИД и консульских служб в каждой стране. Я очень благодарна, что накануне международного дня прав человека это произошло", – подчеркнула Людмила Денисова.
Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что эта история является напоминанием всем украинским гражданам, которые, к сожалению, до сих пор остаются в плену, в частности российском, что возвращение обязательно произойдет.
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел отметил, что возвращение украинских граждан из плена – это новости, которые действительно приятно сообщать.
Я искренне поздравляю родственников и близких граждан, которые вернулись. Хочу заверить всех: украинское государство никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы,
– заявил Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что возвращение украинцев всегда будет в центре внимания президента и его лично. В частности, пленных в России или на оккупированных территориях Украины, а также в любой другой стране.
Коротко о возвращении украинцев:
- Украина 9 декабря смогла освободить из плена двух своих граждан – Евгения Фоменкова и Александра Санпитера.
- Они с 2017 года находились в плену в Ираке, когда их захватили на территории этого государства.
- СМИ писали, что их двух захватили, чтобы отомстить за обман других украинцев с продажей оружия в иракский Курдистан.
- Освобождение украинцев лично координировал Президент Украины Владимир Зеленский.
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