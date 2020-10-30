Двое украинских военных погибли на Донбассе: имена героев, фото
В ночь на 30 октября враг дважды открывал прицельный огонь по позициям ВСУ неподалеку Водяного. Двое украинских военнослужащих – Владимир Бондарюк и Михаил Старостин – получили ранения, несовместимые с жизнью.
Бойцы погибли в результате вражеского обстрела около полуночи. Об этом сообщили в командовании 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
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"Погибли морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич", – говорится в сообщении.
Двое военных погибли на Добнасе / Коллаж 36-й отдельной бригады морской пехоты
В то же время руководитель Центра помощи участникам АТО при ОГА Наталья Возаловская рассказала, что 30-летний Старостин погиб от пули российского снайпера. Она сообщила о церемонии прощания с бойцом, которая состоится 31 октября в селе Новорайск, что на Херсонщине.
Обострение на Донбассе: что известно
- В ночь на 30 октября враг дважды открывал прицельный огонь по позициям украинских защитников неподалеку Водяного. В результате обстрелов погибли двое военнослужащих.
- В течение суток 29 октября боевики 5 раз нарушали режим тишины. Огнестрельное пулевое ранение получил украинский военный в районе Водяного. Там боевики били из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.
- Вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями ООС. Огнестрельные осколочные ранения получил еще один украинский защитник.
- Неспокойно было и вблизи Новомихайловки и Старогнатовки. Там оккупанты били из гранатометов разных систем.
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