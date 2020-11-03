Подозреваемых в причастности к теракту, который 2 ноября произошел в Вене, продолжают задерживать. Теперь уже и за пределами Австрии. Так, 3 ноября рядом с Цюрихом двух предполагаемых причастных задержала полиция Швейцарии.

Аресты произошли после объявления полиции Швейцарии относительно возможных швейцарских связей с нападениями в Австрии, сообщает издание Swiss Info.

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Сейчас арестовали двух граждан Швейцарии в возрасте 18 и 24 лет. Обоих подозревают в возможных связях с одним из нападавших, который устроил теракт в Вене.

Степень связи между двумя арестованными и предполагаемым убийцей по состоянию на сейчас является предметом постоянных разъяснений и расследований,

– объяснила местная полиция.

Отмечается, что задержания проводились по согласованию с властями Австрии и местной полицией. Сейчас правоохранители продолжают изучать возможные связи нападений в Австрии со Швейцарией.

К слову, хотя Австрия и Швейцария являются соседними государствами, расстояние между Веной, где произошло нападение, и Цюрихом, где задержали подозреваемых, не малое. Их разделяет более 700 километров.

Вена – Цюрих: карта

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