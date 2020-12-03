Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь отравили "Новичком" 2 года назад. Однако мужчина до сих пор ощущает на себе последствия ужасного воздействия яда.

За состоянием Скрипаля круглосуточно следят медработники

Скрипаль до сих пор не оправился после "Новичка". Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на дочь и племянницу экс-шпиона.

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Племянница Скрипаля Виктория якобы разговаривала с его дочерью Юлией в конце ноября и та подтвердила, что за отцом круглосуточно следит медицинский работник.

Он дышит через трубку, которую нужно чистить каждый день. Из-за нее он не может ездить за рулем или заниматься физическими упражнениями,

– пишет немецкое издание.

Дочь Скрипаля чувствует себя в целом хорошо

В отношении Юлии, которая тоже пережила отравление "Новичком", то она чувствует себя значительно лучше. Однако время от времени женщине трудно сфокусировать зрение.

Обратите внимание! Виктория Скрипаль проживает в российском Ярославле. Сам Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живут в Великобритании.

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