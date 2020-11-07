Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, однако подсчет голосов в отдельных штатах до сих пор продолжается. По предварительным результатам демократ Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа. Но, похоже, глава Штатов не собирается отдавать победу Байдену. По информации СМИ, Трамп хочет начать второй срок досрочно.

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не позволит остановить подсчет голосов. Об этом он сказал во время обращения к избирателям.

Важно Это абсолютное поражение Трампа, – эксперт о выборах президента США

Также Байден призвал сторонников пока сохранять спокойствие и терпение. По его словам, каждый голос будет учтен.

Мы получили более 74 миллионов голосов. Это на 4 миллиона больше голосов, чем Дональд Трамп. Мне все равно, как бы кто ни пытался остановить это. Я не позволю, чтобы это произошло,

– заявил кандидат от демократов.

Ранее Байден сказал, что пока не готов объявить о победе, однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Речь Байдена о победе на выборах президента США: смотрите видео

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Что известно об остановке подсчета голосов

Американские СМИ со ссылкой на собственные источники подчеркнули, что Дональд Трамп хочет поставить под сомнение законность выборов. Именно поэтому Байден хочет немедленно перейти в режим избранного президента. Также избирательный штаб Джо Байдена предупредил, что Трампа могут принудительно выпроводить из Белого дома.

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