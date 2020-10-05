В конце XIX века работа железной дороги значительно отличалась от современного состояния. Тогда важным работником на каждой станции был так называемый сигнальщик. Он контролировал знаки, которые оповещали машинистов о дальнейшем движении или необходимости остановки поезда. На сегодня потребность в работе сигнальщика не исчезла, но его обязанности значительно упростили.

Такие изменения произошли благодаря развитию техники и автоматизации большинства процессов. Из-за различных сложностей работы, первые в истории сигнальщики не всегда могли справиться с таким трудом собственноручно. Именно поэтому они находили себе помощников. Некоторые из них выглядели не совсем привычно, а иногда даже экзотично. О том, как павиан по кличке Джек стал правой рукой сигнальщика железнодорожной станции – читайте в программе "Одна история" на 24 канале.

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В 1880 году на одной из станций города Эйтенхахе, что в Южной Африке, сигнальщиком работал Джеймс Уайд. Он был очень энергичным служащим, но во время пребывания на железной дороге почти не заботился о собственной безопасности. В свободное от работы время Джеймс любил довольно экстремальные развлечения.



Джеймс Уайд / Скриншот с видео

Он перепрыгивал с одного вагона на другой, поэтому из-за этого коллеги даже прозвали его прыгуном. Такие опасные занятия не всегда заканчивались удачно, а иногда необдуманные поступки даже приводили к летальному завершению.

Что случилось с Джеймсом Уайдом

Однажды служащий не удержался на крыше вагона и упал. Тогда он серьезно травмировал нижние конечности под колесами локомотива. По некоторым данным, Уайду парализовало конечности. В других источниках указано, что поезд отсек ему обе ноги. Из-за этого трагического случая Джеймсу пришлось ампутировать конечности. Несмотря на долгую и сложную реабилитацию, сигнальщик не планировал покидать собственное рабочее место, поэтому через некоторое время он вернулся к своим обязанностям. Джеймс передвигался с помощью коляски, которую смастерил для себя сам.



Коялска Джеймса Уайда / Скриншот с видео

Кто стал помощником Уайда

Ограничение движений и привыкание к новому способу передвижения значительно усложнили работу Уайда. Из-за этого он решил найти себе помощника. Им оказался медвежий павиан по прозвищу Джек. Служащий встретил необычную обезьяну на местном рынке. У одного из торговцев был павиан, который умело управлял упряжкой волов. Сигнальщик сразу понял, что обезьяна может стать не только незаменимым помощником, но и настоящим другом.



Медвежий павиан Джеймса Уайда / Скриншот с видео

Не долго раздумывая, Джеймс принялся уговаривать владельца отдать ему обезьяну и торговец согласился. В то же время уже бывший владелец павиана предупредил Уайда, что Джек давно пристрастился к алкоголю. Для послушания примата, вместо заработной платы ему стоит давать в день по несколько глотков бренди. Такая непривычная оплата устраивала сигнальщика, поэтому Джек в тот же день переехал в новый дом.

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Сначала павиан помогал Джеймсу только дома. Он толкал его коляску, выносил мусор и убирал. Впрочем, когда сигнальщик заметил, что Джек очень склонен к учебе, он начал брать его с собой и на работу.

Какими были обязанности примата

На железной дороге павиан изначально был ответственным за ключи от угольного склада. При необходимости он передавал их проводникам или машинистам. Уайд учил Джека выполнять более сложные задачи – он быстро овладел сигнальным делом. Впоследствии примат умел:

переключать рычаги с помощью знаков;

переводить стрелки;

управлять железнодорожным семафором.



Железнодорожный семафор / Скриншот с видео

Это было первичное средство сигнализации на железной дороге. Впоследствии его вытеснили светофоры. Через некоторое время, наблюдая за работой Уайда, Джек самостоятельно научился выполнять всю работу. Он настолько хорошо овладел профессией, что уже ориентировался по гудках поезда, который прибывал к станции, и свистках сигнальщика. Так павиан стал незаменимым напарником Уайда и длительное время без помех работал на станции.

Как относились к примату другие люди

Несмотря на то, что большинство машинистов и пассажиров с восторгом воспринимали нового работника железной дороги, нашлись и недоброжелательные люди. Одну пассажирку не на шутку возмутило, что железную дорогу обслуживает обезьяна. Она немедленно пожаловалась на это руководству Джеймса. Для того, чтобы удовлетворить желание пассажирки, руководству пришлось уволить работников. Однако Уайд не сдавался и упорно отстаивал способного друга перед руководителями железной дороги. Он считал, что обезьяна имеет полное право работать на станции на уровне рядового служащего.

Джеймсу удалось убедить начальника станции лично проверить навыки павиана. Для Джека разработали сложный тест, во время которого он должен был доказать свою профессиональную пригодность. С ним павиан справился на отлично – каждый раз Джек выбирал правильный рычаг. При этом обезьяна не только механически повторяла заученные действия, но и наблюдала идут ли поезда по соответствующей колее. Начальник станции был поражен такой работой павиана. Тронули его и теплые и искренние отношения между Джеком и Джеймсом Уайдом. Разлучить их просто бы не посмели.

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После этого испытания Джеймса вместе с меньшим другом немедленно восстановили в должности. Павиану даже назначили отдельную плату – 20 центов в день и пол бутылки пива в неделю. Со временем Джек стал полноправным работником железной дороги и получил прозвище "Джек-сигнальщик". На протяжении почти 10 лет железнодорожную станцию в Эйтенхахе обслуживал не совсем трезвый Павиан и его счастливый владелец. Таким образом, Джеймс Уайд нашел не только помощника для работы, но и верного друга. За все время своей службы, павиан ни разу не допустил ошибки.



Павиан Джек / Скриншот с видео

Умер Джек в 1890 году от туберкулеза. Сейчас череп этого умного примата хранится в музее города Грэхэмстаун, который расположен неподалеку от места его прежней работы.