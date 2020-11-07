Джо Байден выиграл выборы: биография нового президента США
По результатам американских выборов, победу одержал демократ Джозеф Байден. Ранее он уже был вице-президентом США, а уже в 2021 году станет первым лицом в государстве. В целом в американской политике он уже почти 50 лет. Мы расскажем вам о будущем президенте и его пути в большую американскую политику.
Кто такой Джозеф Байден, интересные факты из его биографии и что связывает будущего президента с Украиной, расскажет сайт 24 канала.
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Биография Джо Байдена: основное
Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрентоне, штат Пенсильвания, а затем семья переехала в штат Делавэр.
В детстве он очень заикался, из-за чего над ним смеялись ровесники. Он настойчиво пытался справиться с этим речевым недостатком и в конце концов ему удалось это преодолеть.
Изучал историю и политические науки в университете штата Делавэр. Позже получил степень доктора юридических наук в университете Сиракьюс (Нью-Йорк) и основал собственную адвокатскую фирму.
Джо Байден в юности / Фото @ VP / Twitter
В 30 лет Байден стал одним из самых молодых сенаторов в истории США. Штат Делавэр в Сенате он представлял с 1973 по 2009 год. Буквально через несколько недель после того, как он получил эту должность, его жена и 13-месячная дочь погибли в автомобильной аварии. Двое сыновей – Хантер и Бо (умер в 2015 году от рака мозга) – были травмированы, он присягнул Сенату в их больничной палате.
Байден во второй раз женился в 1977 году – с Джилл Трейси Джекобс, на учительнице английского языка. Они имеют общую дочь Эшли.
Семья Байдена / Фото Joe Biden, Facebook
В 1987 году политик впервые баллотировался в президенты. Однако тогда его обвинили в плагиате части речи лидера британской лейбористской партии Нила Киннока. Она включала память о родственниках, которая, в случае Байдена, не соответствовала действительности. Тогда же выяснилось, что Байден врал о том, что был одним из лучших студентов колледжа и университета – журналисты выяснили, что он имел плохие оценки. Политик признал свои ошибки и покинул гонки.
Он выступил против войны в Персидском заливе в 1991 году. В 1999 стал автором резолюции Сената о начале военной операции против Югославии. Также Байден был сторонником войны в Афганистане и голосовал за разрешение на использование военной силы США в Ираке (2002 год). Последнее он впоследствии назвал ошибкой.
В 2008 году Байден во второй раз баллотировался в президенты, но опять снял свою кандидатуру. Тогда победил Барак Обама, а сам Джо Байден стал вице-президентом. Эту должность он занимал с 2009 по 2017 год. При этом в 2014 году Джо Байден входил в список наименее состоятельных чиновников США – занял 577 место с 581.
Байден трижды баллотировался в президенты / Фото Getty Images
Третья попытка закончилась успехом для Байдена: политик стал самым старшим выбранным президентом в истории США. Президентский срок он начнет в январе 2021 года в возрасте 78 лет.
В каких штатах выиграл Джозеф Байден:
- Вермонт – 3 голоса,
- Массачусетс – 11 голосов,
- Делавэр – 3 голоса,
- Мэриленд – 10 голосов,
- Нью-Йорк – 29 голосов,
- Нью-Джерси – 14 голосов,
- округ Колумбия – 3 голоса,
- Колорадо – 9 голосов,
- Иллинойс – 20 голосов,
- Коннектикут – 7 голосов,
- Нью-Мексико – 5 голосов,
- Орегон – 7 голосов,
- Калифорния – 55 голосов,
- Вашингтон – 12 голосов,
- Нью-Гемпшир – 4 голоса,
- Вирджиния – 13 голосов,
- Род-Айленд – 4 голоса,
- Миннесота – 10 голосов,
- Гавайи – 4 голоса,
- Мэн – 3 голоса,
- Висконсин – 10 голосов,
- Мичиган – 16 голосов.
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Джо Байден и Украина
Политик неоднократно посещал Украину с официальными визитами, а также – заявлял о своей поддержке.
Так, во время посещения в июле 2009 года Байден с тогдашним президентом Виктором Ющенко договорились создать украино-американскую комиссию по стратегическому партнерству. Осенью того же года состоялось первое заседание.
После Революции Достоинства, в апреле 2014 года, политик снова посетил Киев и выразил поддержку новому правительству Украины со стороны Вашингтона. На инаугурации Петра Порошенко возглавил делегацию США.
Джо Байден и Петр Порошенко / Фото пресс-служба Президента Украины
В декабре 2015 года политик был с двухдневным визитом в Украине, во время которого, в частности, выступил в Верховной Раде.
В январе 2018 года вызвало резонанс видео, где Джо Байден заявил, что украинского генпрокурора (очевидно, Виктора Шокина) уволили по его требованию. Позже Дональд Трамп обвинил политика во вмешательстве в украинское правосудие.
Политические позиции Байдена
Новоизбранного президента США характеризуют как умеренного демократа. Он критикует ряд решений Дональда Трампа, в частности в сферах здравоохранения и экологии, и обещает американцам кардинальные перемены.
- Главным приоритетом для себя Байден называет именно здравоохранение. Он резко критиковал реакцию Трампа на распространение COVID-19, обвиняя его в неэффективных действиях. Поддерживает добавление публичного варианта в Закон о доступной медицинской помощи, но выступает против "Medicare для всех" – широкого мероприятия с единственным плательщиком, за который выступают некоторые его однопартийцы, в частности сенатор Берни Сандерс.
- Выступает за сохранение санкций против России и против возвращения России к G7.
- Считает, что необходимо уже сейчас принимать серьезные меры по глобальному потеплению. В частности, хочет достичь безуглеродного энергетического сектора в США к 2035 году и полностью остановить выбросы до 2050 года. Его программа включает повторное вхождение государства в Парижские климатические соглашения, ряд мероприятий по охране окружающей среды и "зеленое" строительство.
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- Намерен предоставить каждому американскому городу, где проживает более 100 тысяч жителей, качественные варианты общественного транспорта с нулевыми выбросами. А также – усовершенствовать существующие транзитные и автобусные линии, улучшить инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов.
- Пообещал остановить строительство пограничной стены между США и Мексикой. Однако, в отличие от некоторых других демократов, Байден высказался против декриминализации незаконного пересечения границы. "Нам нужна безопасность границ, но это – не та безопасность границ, которая нам нужна", – отметил он, ссылаясь на решение Трампа о строительстве стены.
- Поддерживает путь к гражданству иммигрантов без документов и обещает защитить людей, которых незаконно привезли в США в детстве.
- Подчеркивает важность продолжения борьбы за равенство ЛГБТ. В июле 2017 года он раскритиковал решение Трампа о запрете трансгендерным людям служить в армии. Также политик осудил власти нескольких стран за аресты и дискриминацию лиц нетрадиционной ориентации.
Джо Байден набрал рекордное количество голосов в истории США / Фото Joe Biden, Facebook
- Утверждает, что доступ к абортам должен быть законным. По его личному убеждению, "аборты – это всегда неправильно", но он не готов навязывать такую позицию другим. Что касается абортов на поздних сроках, Байден категорически против.
- Одобряет бесплатное обучение в колледжах для детей, семьи которых зарабатывают меньше чем 125 тысяч долларов. Хочет расширить право на прощение долга за студенческую ссуду и поддерживает общий доступ к дошкольным учреждениям.
- Хочет ввести высокие налоги для богатых американцев в таких ключевых сферах, как пассивный доход. Но заявил, что не будет увеличивать налоги для тех, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов в год. Ставку корпоративного налога желает увеличить до 28%.
- Выступает против легализации марихуаны, поскольку, по его словам, это может быть "входным наркотиком", несмотря на то, что исследования не подтверждают эту позицию. Однако его кампания поддерживает легализацию медицинской марихуаны и намерена разрешить штатам устанавливать собственные правила употребления вещества в таких целях.
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