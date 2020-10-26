Президент США Дональд Трамп в сети высмеял своего главного соперника на президентских выборах Джо Байдена. Во время интервью Байден перепутал имя Трампа и назвал его Джорджем.

Трамп подчеркнул, что Байдену нужна помощь, чтобы отвечать на вопросы интервьюеров. Об этом Трамп написал в твиттере.

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Вчера Джо Байден назвал меня Джорджем. Он не смог вспомнить мое имя. В процессе интервью ему нужна помощь ведущего,

– подчеркнул Трамп.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Что сказал Байден

Во время одного из интервью Байден заявил, что президентские выборы 3 октября являются очень важными, ведь "если Джордж останется у власти еще на 4 года", страну ждут проблемы.

Американские СМИ предполагают, что Байден мог перепутать имя Трампа с именем 43-го президента США Джорджа Буша.

Обратите внимание! Трамп часто обвиняет Байдена в том, что тот совершает много ошибок. Президент США даже придумал для своего главного оппонента прозвище "Сонный Джо".

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