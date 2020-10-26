Джо Байден назвал меня Джорджем: Трамп высмеял своего оппонента в сети
Президент США Дональд Трамп в сети высмеял своего главного соперника на президентских выборах Джо Байдена. Во время интервью Байден перепутал имя Трампа и назвал его Джорджем.
Трамп подчеркнул, что Байдену нужна помощь, чтобы отвечать на вопросы интервьюеров. Об этом Трамп написал в твиттере.
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Вчера Джо Байден назвал меня Джорджем. Он не смог вспомнить мое имя. В процессе интервью ему нужна помощь ведущего,
– подчеркнул Трамп.
Что сказал Байден
- Во время одного из интервью Байден заявил, что президентские выборы 3 октября являются очень важными, ведь "если Джордж останется у власти еще на 4 года", страну ждут проблемы.
- Американские СМИ предполагают, что Байден мог перепутать имя Трампа с именем 43-го президента США Джорджа Буша.
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Что известно о выборах в США
- Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.
- Трамп уже проголосовал на них досрочно.
- Он посетил избирательный участок 24 октября, а позже заявил журналистам, что отдал свой голос за "парня по имени Трамп".