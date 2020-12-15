Джо Байден выступил с видеообращением после того, как стало известно о результатах голосования выборщиков. Избранный президент США заявил, что не он победил – а народ Соединенных Штатов Америки. И Трамп должен уважать эту победу.

Байден обратился к американцам

Кандидат от демократов и избранный президент США Джо Байден обратился к американцам. Сделал он это после подсчета голосов выборщиков, которые фактически подтвердили его победу на президентских выборах. Соответствующее видео обнародовали 14 декабря в твиттере Байдена.

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О результатах голосования выборщиков и сопротивлении Трампа

Джозеф Байден считает, что результаты голосования коллегии выборщиков в США надо уважать. Он назвал эти результаты очевидной победой, причем не просто команды Байдена – Гаррис, а всего американского народа.

306 голосов выборщиков – это столько же, сколько Трамп получил, победив в 2016. Тогда Трамп назвал итоги голосования значительной, очевидной победой. Я со всем уважением предлагаю считать их такими и сейчас,

– сказал избранный президент.

А вот попытки Дональда Трампа обжаловать результат президентских выборов в США уже исчерпали себя, считает Байден, и были полностью безуспешными.

О неотложных задачах новой власти

Джозеф Байден назвал среди первоочередных задач своей новой администрации:

Борьбу с пандемией COVID-19.

Вакцинацию американцев.

Восстановление национальной экономики.

Нужно безотлагательно начать работать. Обуздать пандемию, вакцинировать людей, срочно помочь нуждающимся американцам, а затем улучшить состояние экономики до уровня, каким он не был когда-либо прежде,

– заявил Байден.

Это официально, ребята. Следите за мной, когда я выступаю с замечаниями о сегодняшней сертификации голосов коллегии выборщиков, а также о силе и устойчивости нашей демократии. https://t.co/Qp2c92mYUV - Джо Байден (@JoeBiden) 15 декабря 2020 г.