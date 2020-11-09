Чем бы ни закончилось нынешнее постэлекторальное противостояние, миллионы людей во всем мире будут считать 46-го президента США махинатором и самозванцем.

Михаил Дубинянский эксклюзивно для сайта 24 канала.

Новая конспирологическая религия

Дональд Трамп выиграл президентские выборы 2020 года. Победа Джо Байдена сфальсифицирована. Результаты голосования в Пенсильвании подтасованы. И в Джорджии. И в Неваде. И в Мичигане. И в Висконсине. И в Аризоне…

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На наших глазах рождается новая конспирологическая религия, в которую уверуют миллионы: как в Америке, так и за ее пределами.

Чем бы ни закончилось нынешнее постэлекторальное противостояние, миллионы людей во всем мире будут считать 46-го президента США махинатором и самозванцем. Причем доводов, способных их переубедить, не существует в принципе.

Можно долго и терпеливо оперировать аргументами и фактами. Разоблачать фейковые утверждения. Разбирать тонкости заокеанской избирательной системы и особенности подсчета голосов. Напоминать о заранее прогнозировавшемся перевесе Трампа в очном голосовании, а Байдена – в голосовании по почте. Наконец, говорить о географических аномалиях и неестественных сдвигах по сравнению с американскими президентскими выборами 2016-го: которые должны были обнаружиться в случае масштабной подтасовки, но которых почему-то не видно.

Все это бесполезно. Ничто не поколеблет тех, кто уже решил отрицать новую реальность с победившим демократом Байденом и проигравшим республиканцем Трампом. После того, как внутреннее решение принято, пути назад нет. Всякая информация, идущая вразрез с избранной точкой зрения, будет считаться ложной. А любое голословное высказывание, якобы подтверждающее массовые фальсификации на выборах в США, будет приниматься на веру.

"COVID-свидетели заговора"

На заре современной информационной эры считалось, будто Интернет покончит с цензурой и принесет актуальные новости в каждый дом. Однако на смену цензуре пришла самоцензура: позволяющая игнорировать нежелательное и прятаться от неудобной действительности. Всемирная паутина помогает отрицателю реальности с легкостью находить единомышленников и утверждаться в своем мнении.

Еще до старта президентской кампании в США нынешний год предоставил нам отличную иллюстрацию вышеописанного. Пандемия COVID-19 стала для человечества слишком неприятной новостью – и многие нашли выход в ее упорном отрицании.

Феномен COVID-диссидентства знаком всей планете, а в странах вроде Украины, почти не затронутых первой пандемической волной, он обрел особенно благодатную почву. Сначала неверующие ставили под сомнение само существование новой болезни. Затем – ее отличие от привычного сезонного гриппа. Теперь отрицается перегрузка национальных медицинских систем, не справляющихся с одномоментным притоком тяжелых пациентов. Конечно, по мере распространения инфекции коронаскептиков становится меньше: но не стоит обольщаться, что они исчезнут вовсе.

Когда бы и чем ни закончился коронакризис, миллионы людей останутся при убеждении, будто пандемия COVID-19 была сплошным обманом.

Просто потому, что лично им повезет вытянуть счастливый билет в нынешней биологической лотерее – не переболеть в тяжелой форме, не потерять никого из близких. А любая неудобная информация, поступающая извне, такими людьми не воспринимается.

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Но если даже вездесущий вирус SARS-CoV-2 не в состоянии переубедить миллионы отрицателей реальности, то каковы шансы, что до них сумеет достучаться избранный президент США Джо Байден?