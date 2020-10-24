Кандидат от Демократической партии на нынешней президентской гонке в США, бывший вице-президент Джо Байден уверяет, что сможет объединить страну в сложное время. Что о нем известно и с чем политик идет на выборы?

О личной жизни кандидата в президенты США, а также его политических успехах и провалах читайте на сайте 24 канала.

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Основные факты из биографии Байдена

Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Когда Джо было 10 лет, семья переехала в Уилмингтон, штат Делавэр.

В детстве он очень заикался, из-за чего над ним насмехались ровесники. Он упорно пытался справиться с этим – заранее "разыгрывал" в голове предстоящие разговоры, изучал тексты, которые нужно было на уроках читать вслух и тому подобное. В конце концов ему удалось преодолеть этот языковой изъян.

Он изучал историю и политические науки в Университете штата Делавэр. Позже получил степень доктора юридических наук в университете Сиракьюс (Нью-Йорк) и основал собственную адвокатскую фирму.

Джо Байден в юности / Фото @VP / Twitter

Со своей будущей женой Нейлией он познакомился в колледже. Во время знакомства с ее матерью на вопрос, чем он хочет зарабатывать на жизнь ответил, что намерен стать президентом США.

В 30 лет Байден стал одним из самых молодых сенаторов в истории США. Штат Делавэр в Сенате он представлял с 1973 по 2009 год.

Буквально за несколько недель после того, как он получил эту должность, его жена и 13-месячная дочь Наоми погибли в автомобильной аварии. Двое сыновей – Бо и Гантер – получили травмы. Он присягнул Сенату в их больничной палате.

В 1977 году Джо Байден женился во второй раз – на Джилл Трейси Джекобс, учительнице английского языка. Они познакомились на свидании вслепую, которое организовал брат Байдена, и имеют общую дочь Эшли.

Семья Байдена / Joe Biden, Facebook

В 1987 году политик впервые баллотировался в президенты. Однако тогда его обвинили в плагиате части речи лидера британской лейбористской партии Нила Киннока. Она включала упоминание о родственниках, которое, в случае Байдена, не соответствовало действительности. Тогда же выяснилось, что Байден лгал о том, что был одним из лучших студентов колледжа и Университета – журналисты выяснили, что он имел плохие оценки. Байден признал свои ошибки и покинул гонку.

Он выступил против войны в Персидском заливе в 1991 году. В 1999-м стал автором резолюции Сената о начале военной операции против Югославии. Также Байден был сторонником войны в Афганистане и голосовал за разрешение на использование военной силы США в Ираке (2002 год). Последнее он впоследствии назвал ошибкой.

В 2008 году политик во второй раз баллотировался в президенты, но снова снял свою кандидатуру. Тогда победил Барак Обама, а Байден впоследствии стал вице-президентом. Эту должность он занимал с 2009 до 2017 года.

В 2014 году Джо Байден входил в список наименее состоятельных чиновников США – занял 577 место из 581.

Джо Байден с женой Джилл / Joe Biden, Facebook

В 2015 году от рака мозга скончался старший сын политика – Бо Байден.

В избирательной гонке 2016 года Джо Байден участия не принимал. Такую возможность рассматривал, но в команде политика решили, что Хиллари Клинтон имеет больше шансов победить Дональда Трампа.

Сейчас Байден может стать самым старшим избранным президентом в истории США. Если он победит в ноябре, то свой президентский срок начнет в 78 лет.

Джо Байден и Украина

В июле 2009 года политик прилетел в Украину с рабочим визитом. Тогда с президентом Виктором Ющенко они договорились создать Украинско-Американскую Комиссию по стратегическому партнерству. Осенью того же года состоялось первое ее заседание.

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После Революции Достоинства, в апреле 2014 года, посетил Киев и выразил поддержку новому правительству Украины со стороны Вашингтона. На инаугурации Петра Порошенко возглавил делегацию США,

В декабре 2015 года имел двухдневный визит в Украину, во время которого, в частности, выступил в Верховной Раде.

В январе 2018 года вызвало резонанс видео, где Джо Байден заявил, что украинского генпрокурора уволили по его требованию. Очевидно, речь шла о Викторе Шокине. Байден также назвал его "сукиным сыном".

Позже Дональд Трамп обвинил политика во вмешательстве в украинское правосудие, чтобы "закрыть дело против его сына".

Речь идет о том, что в мае 2014 года младший сын Байдена, Гантер, стал членом Совета директоров украинской энергетической компании Burisma, владелец которой фигурировал в ряде коррупционных расследований. Гантер Байден контролировал юридические дела фирмы и получал 50 тыс. долларов США ежемесячно – в должности он находился до апреля 2019 года.

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В НАБУ в свою очередь отметили, что по делам, открытым в отношении Burisma, речь идет о нарушении 2010-2012 годов, а Гантер Байден был нанят позже. Он сам рассказывал американским СМИ, что имел лишь один короткий разговор с отцом о работе в украинской компании. Джо Байден же отмечал: узнал о назначении сына на эту должность из новостей.

Политические позиции Байдена

Джо Байдена характеризуют как умеренного демократа. Он критикует ряд решений Дональда Трампа, в частности в сферах здравоохранения и экологии, и обещает американцам кардинальные изменения.

Здравоохранение Байден называет главным приоритетом для себя. Он резко критиковал реакцию Трампа на пандемию COVID-19, обвиняя его в слишком медленной реакции. Поддерживает добавление публичного варианта в закон о доступной медицинской помощи, но выступает против "Medicare для всех" – широкого мероприятия с единственным плательщиком, за который выступают некоторые его однопартийцы, в частности сенатор Берни Сандерс.

Байден называет главным приоритетом для себя. Он резко критиковал реакцию Трампа на пандемию COVID-19, обвиняя его в слишком медленной реакции. Поддерживает добавление публичного варианта в закон о доступной медицинской помощи, но выступает против "Medicare для всех" – широкого мероприятия с единственным плательщиком, за который выступают некоторые его однопартийцы, в частности сенатор Берни Сандерс. Выступает за сохранение санкций против России и против возвращения России в G7.

и против возвращения России в G7. Считает, что необходимо принять меры по глобальному потеплению. В частности, хочет достичь безуглеродного энергетического сектора в США к 2035 году и полностью остановить выбросы к 2050 году. Его программа включает повторное вхождение государства в Парижские климатические соглашения, ряд мероприятий по охране окружающей среды и "зеленое" строительство.

Байден обещает справиться с COVID-19 и кризисом / Joe Biden, Facebook

Намерена предоставить каждому американскому городу, где проживает более 100 тысяч жителей, качественные варианты общественного транспорта с нулевыми выбросами. А также – усовершенствовать существующие транзитные и автобусные линии, улучшить инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов.

с нулевыми выбросами. А также – усовершенствовать существующие транзитные и автобусные линии, улучшить инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов. Пообещал остановить строительство пограничной стены между США и Мексикой. Однако, в отличие от некоторых других демократов, Байден высказался против декриминализации незаконного пересечения границы. "Нам нужна безопасность границ, но это не та безопасность границ, которая нам нужна", – отметил он, ссылаясь на решение Трампа о постройке стены.

между США и Мексикой. Однако, в отличие от некоторых других демократов, Байден высказался против декриминализации незаконного пересечения границы. "Нам нужна безопасность границ, но это не та безопасность границ, которая нам нужна", – отметил он, ссылаясь на решение Трампа о постройке стены. Поддерживает путь к гражданству иммигрантов без документов и обещает защитить людей, которых незаконно привезли в США в детстве.

без документов и обещает защитить людей, которых незаконно привезли в США в детстве. Подчеркивает важность продолжения борьбы за равенство ЛГБТ. В июле 2017 года он раскритиковал решение Трампа о запрете трансгендерным людям служить в армии. Также политик осудил власти нескольких стран за аресты и дискриминацию лиц нетрадиционной ориентации.

В большинстве случаев позиции Байдена и Трампа – кардинально разные / Joe Biden, Facebook

Утверждает, что доступ к абортам должен быть законным. По его личному убеждению, "аборты – это всегда неправильно", но он не готов навязывать такую позицию другим. Что касается абортов на поздних сроках, Байден категорически против.

должен быть законным. По его личному убеждению, "аборты – это всегда неправильно", но он не готов навязывать такую позицию другим. Что касается абортов на поздних сроках, Байден категорически против. Одобряет бесплатное обучение в колледжах для детей, семьи которых зарабатывают менее 125 000 долларов. Хочет расширить право на прощение долга за студенческий заем и поддерживает общий доступ к дошкольным учреждениям.

в колледжах для детей, семьи которых зарабатывают менее 125 000 долларов. Хочет расширить право на прощение долга за студенческий заем и поддерживает общий доступ к дошкольным учреждениям. Хочет ввести более высокие налоги для богатых американцев в таких ключевых сферах, как пассивный доход. Но заявил, что не будет увеличивать налоги для тех, кто зарабатывает менее 400 000 долларов в год. Ставку корпоративного налога желает увеличить до 28%.

для богатых американцев в таких ключевых сферах, как пассивный доход. Но заявил, что не будет увеличивать налоги для тех, кто зарабатывает менее 400 000 долларов в год. Ставку корпоративного налога желает увеличить до 28%. Выступает против легализации марихуаны, поскольку, по его словам, это может быть "входным наркотиком", несмотря на то, что исследования не подтверждают эту позицию. Однако его кампания поддерживает легализацию медицинской марихуаны и намерена позволить штатам устанавливать собственные правила по употреблению вещества в таких целях.

Один из предвыборных роликов Джо Байдена: