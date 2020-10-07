В Великобритании ищут замену действующему премьер-министру Борису Джонсону. Консерваторы не удовлетворены стратегией политика в нескольких важных вопросах.

Пост главы правительства Великобритании может занять Риши Сунак, который является министром финансов. Такую информацию обнародовало издание Bloomberg.

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В публикации говорится, что консерваторов не устраивает стратегия Джонсона по борьбе с пандемией COVID-19. Также они не довольны тем, что переговоры о торговом соглашении с Европейским Союзом зашли в тупик.

Справка. 23 июня 2016 года в Великобритании провели референдум по выходу из Европейского Союза. 51,9% британцев поддержали Brexit. Страна окончательно вышла из ЕС 31 января 2020 года. Перед тем Brexit одобрил Совет ЕС письменной процедурой.

Несмотря на такое развитие событий, Риши Сунак уже провел несколько переговоров с политиками, которые в будущем могут поддержать именно его кандидатуру на должность главы правительства. По данным Bloomberg, Сунак также начал приглашать консерваторов на завтраки в собственный офис, расположенный вблизи штаб-квартиры действующего премьер-министра. Там, как указано в публикации, он критикует ошибки правительства Джонсона и интересуется ситуацией на округах.



Риши Сунак / Фото AFP

Также Bloomberg сообщает, что именно консерваторы будут определять, когда состоятся следующие выборы, и предложат двух кандидатов. Они будут соревноваться за должность во время общенационального голосования партии.