Джонсона могут заменить на посту премьера Великобритании, – Bloomberg
В Великобритании ищут замену действующему премьер-министру Борису Джонсону. Консерваторы не удовлетворены стратегией политика в нескольких важных вопросах.
Пост главы правительства Великобритании может занять Риши Сунак, который является министром финансов. Такую информацию обнародовало издание Bloomberg.
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В публикации говорится, что консерваторов не устраивает стратегия Джонсона по борьбе с пандемией COVID-19. Также они не довольны тем, что переговоры о торговом соглашении с Европейским Союзом зашли в тупик.
Несмотря на такое развитие событий, Риши Сунак уже провел несколько переговоров с политиками, которые в будущем могут поддержать именно его кандидатуру на должность главы правительства. По данным Bloomberg, Сунак также начал приглашать консерваторов на завтраки в собственный офис, расположенный вблизи штаб-квартиры действующего премьер-министра. Там, как указано в публикации, он критикует ошибки правительства Джонсона и интересуется ситуацией на округах.
Риши Сунак / Фото AFP
Также Bloomberg сообщает, что именно консерваторы будут определять, когда состоятся следующие выборы, и предложат двух кандидатов. Они будут соревноваться за должность во время общенационального голосования партии.