В американском штате Джорджия уже 3 раз пересчитали результаты голосования. После этого официально утвердили Джо Байдена победителем выборов президента.

Госсекретарь Джорджии Брэд Реффенспергер заявил, что этот день стал особенно важным в вопросе прозрачности выборов президента в США, сообщает CNN.

Читайте также Байден гарантировал себе необходимые голоса выборщиков и победу

Теперь жители штата могут двигаться вперед, зная, что их голоса, и только их законные голоса, были подсчитаны точно, справедливо и надежно,

– отметил Реффенспергер.

К слову, в этом штате голоса избирателей пересчитывали аж 3 раза.

Что этому предшествовало

Сначала в Джорджии результаты президентских выборов проверили вручную. В одном из графств обнаружили более 2 600 "потерянных" голосов.

Уже 21 ноября штат сертифицировал результаты выборов президента США и утвердил победу Джо Байдена. Кандидат от демократов набрал на 12 670 голосов больше.

Однако впоследствии штаб Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в Джорджии, поэтому голоса снова пересчитали.

Госсекретарь Джорджии Брэд Реффенспергер заявил, что этот день стал особенно важным в вопросе прозрачности выборов президента в США, сообщает CNN.