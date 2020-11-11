Интрига продолжается – Трамп или Байден: в Джорджии голоса пересчитают вручную
В Джорджии до сих пор не могут определиться, за кого проголосовали жители штата – за Байдена или Трампа. Из-за минимальной разницы между кандидатами голоса будут пересчитывать уже вручную.
Результаты должны обнародовать до 20 ноября
Бюллетени будут пересчитывать в каждом округе. Об этом заявил госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, информирует CNN.
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Раффенспергер, представляющий республиканцев, заявил, что это поможет укрепить доверие к голосованию. С окончательными результатами выборов в Джорджии должны определиться до 20 ноября.
Ранее сообщалось, что в этом штате Байден опережал Трампа на 14 тысяч голосов.
Республиканцы настаивают на пересчете в Висконсине
Команда Трампа также настаивает на пересчете голосов в Висконсине. Тем не менее, пишут американские СМИ, здесь результаты вряд ли изменятся.
Трамп пытается отстоять свою победу в судах
Отметим, что американцы выбирали нового президента страны 3 ноября. Представитель демократов Джо Байден уже заявил о своей победе. С триумфом на выборах политика поздравили и лидеры других стран. Действующий президент Дональд Трамп, однако, не сдается и хочет доказать факт фальсификаций в судах.
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