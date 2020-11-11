В Джорджии до сих пор не могут определиться, за кого проголосовали жители штата – за Байдена или Трампа. Из-за минимальной разницы между кандидатами голоса будут пересчитывать уже вручную.

Результаты должны обнародовать до 20 ноября

Бюллетени будут пересчитывать в каждом округе. Об этом заявил госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер, информирует CNN.

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Раффенспергер, представляющий республиканцев, заявил, что это поможет укрепить доверие к голосованию. С окончательными результатами выборов в Джорджии должны определиться до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что в этом штате Байден опережал Трампа на 14 тысяч голосов.

Республиканцы настаивают на пересчете в Висконсине

Команда Трампа также настаивает на пересчете голосов в Висконсине. Тем не менее, пишут американские СМИ, здесь результаты вряд ли изменятся.

Обратите внимание! Даже если Трамп таки выиграет выборы в Джорджии, то общие результаты голосования это не изменит. Хотя Джорджия и может дать Трампу в 16 голосов выборщиков, однако Байден все равно наберет больше чем 270 – достаточно для того стать новым главой Белого Дома.

Трамп пытается отстоять свою победу в судах

Отметим, что американцы выбирали нового президента страны 3 ноября. Представитель демократов Джо Байден уже заявил о своей победе. С триумфом на выборах политика поздравили и лидеры других стран. Действующий президент Дональд Трамп, однако, не сдается и хочет доказать факт фальсификаций в судах.

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