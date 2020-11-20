В американском штате Джорджия провели ручной перерасчет бюллетеней. Это подтвердило победу там демократа Джо Байдена.

Государство проверило почти 5 миллионов голосов, отданных жителями Джорджии, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на слова госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.

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По его словам, результат перерасчета очень близок к тому результату, о котором сообщили в ночь выборов.

Нет сомнения в том, что в штате победил Байден,

– подчеркнул Раффенспергер.

Напомним, пересчет голосов начали, потому что в одном из округов обнаружили более 2 600 "потерянных" голосов.

Результаты пересчета голосов

По официальным данным, Байден одержал победу с преимуществом в 12 284 голоса.

За него проголосовал 2 475 141 избиратель. Трамп набрал 2 462 857 голосов.

В результате перерасчета поддержка Трампа в этом штате выросла на 0,0099%.

Что известно об исках Трампа по перерасчету голосов

Трамп упорно не признает своего поражения на выборах 2020 года.

Он начал судебную тяжбу, чтобы добиться перерасчета голосов в некоторых штатах.

Но верховные суды Пенсильвании, Аризоны, Мичигана и Филадельфии отклонили иски штаба Трампа.



Результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала