В Джорджии вручную пересчитали все голоса за Байдена и Трампа: какой результат
В американском штате Джорджия провели ручной перерасчет бюллетеней. Это подтвердило победу там демократа Джо Байдена.
Государство проверило почти 5 миллионов голосов, отданных жителями Джорджии, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на слова госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.
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По его словам, результат перерасчета очень близок к тому результату, о котором сообщили в ночь выборов.
Нет сомнения в том, что в штате победил Байден,
– подчеркнул Раффенспергер.
Напомним, пересчет голосов начали, потому что в одном из округов обнаружили более 2 600 "потерянных" голосов.
Результаты пересчета голосов
- По официальным данным, Байден одержал победу с преимуществом в 12 284 голоса.
- За него проголосовал 2 475 141 избиратель. Трамп набрал 2 462 857 голосов.
- В результате перерасчета поддержка Трампа в этом штате выросла на 0,0099%.
Что известно об исках Трампа по перерасчету голосов
- Трамп упорно не признает своего поражения на выборах 2020 года.
- Он начал судебную тяжбу, чтобы добиться перерасчета голосов в некоторых штатах.
- Но верховные суды Пенсильвании, Аризоны, Мичигана и Филадельфии отклонили иски штаба Трампа.
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