Как с помощью GPS-трекера от браконьеров спасают единственного в мире белого жирафа: фото
Хранители природы прикрепили к единственному в мире белому жирафу GPS-трекер. Сделали это, чтобы защитить его от браконьеров.
За белым жирафом будут следить
Мониторить перемещения уникального животного будут в реальном времени. Об этом сообщает BBC.
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Сигнал с трекера через спутник будет поступать к рейнджерам. Устройство прикрепили к одному из рожек самца. Каждый час он будет передавать сообщение о том, где в это время находится животное.
Почему этот жираф уникален
У животного редкое генетическое заболевание – лейкизм. Оно вызывает потерю пигментации кожи.
Жираф такого цвета – единственный в мире. В марте 2020 года 2 животных этого вида убили. Поэтому защитники природы пошли на такой шаг не зря. Они опасаются, чтобы такая участь не постигла и последнего представителя этого вида.
Уникальный белый жираф / Фото BBC
За его перемещением будут следить с помощью трекера / Фото ВВС
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