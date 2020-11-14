13 ноября глава ОП Андрей Ермак принял участие в видеовстрече политических советников лидеров государств "нормандской четверки". Об итогах мероприятия рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним Украинская сторона подготовила новые детали к "Плану действий по Донбассу", - СМИ

Главное по итогам разговора советников лидеров стран "нормандской четверки" 13 ноября

Украина открыла 2 новых КПВВ на Луганщине, но боевики блокируют их работу. Политический советник канцлера ФРГ Ян Гекер призвал Россию решить эту проблему.

Глава ОП Андрей Ермак поблагодарил партнеров из Германии и Франции за поддержку украинской стороны и за поддержку режима прекращения огня на Донбассе.

Отдельно Ермак отметил: работу ТКГ следует активизировать. Для этого нужно взяться за принятие документа, который подтолкнул бы переговоры. Украинская сторона такой документ подготовила.

Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению минских договоренностей". Он является результатом всех наработок как в нормандском формате, так и в работе ТКГ,

– сообщил глава Офиса Президента.

И добавил, что если к согласию удастся прийти, этот план "может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне нормандского формата".

Участники встречи договорились продолжить работу над дорожной картой на основе представленного Украиной документа:

Германия предложила организовать работу экспертных групп советников лидеров стран "нормандской четверки".

Советник президента Франции Эммануэль Бонн отметил, что разработка единого документа позволит сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках ТКГ.

Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ.



Главное из украинского плана действий по Донбассу / Инфографика 24 канала