Представитель народного депутата Игорь Павловский выступил свидетелем в суде по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Он дал следствию подробные показания, которые подтверждают причастность председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина к убийству активистки.

Что рассказал Павловский во время суда

Павловский признался, что перед каждым судебным заседанием по делу Гандзюк ему звонили неизвестные и угрожали. Об этом сообщает УНИАН.

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Свидетель заявил, что слышал разговор, участником которого был Левин. Он касался известной херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Тогда Левин, по утверждению Павловского, хотел проучить Гандзюк, потому что она "слишком много лаяла на Николаича (Мангера – 24 канал)".

Кроме того, Павловский рассказал, что о самом нападении на Гандзюк он узнал 31 июля 2018 года, когда находился на отдыхе, а уже 3 или 4 августа, за несколько дней после нападения, в приемную народного депутата, где работал Павловский, забежал "взволнованный Левин" и "спросил, есть ли у нас адвокат.

Мы спросили, что произошло. Он ответил: "задержали Торбина (соорганизатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин, который нанимал непосредственных исполнителей преступления – 24 канал)". Мы спросили, почему надо адвокат. "Они облили кислотой Гандзюк", – ответил Левин. Я спросил: "Для чего?",

– сказал Павловский.

Он добавил, что тогда Левин признался, что вместе с Мангером заказал покушение на Екатерину Гандзюк. Также Павловский сообщил, что Левин попросил никому об этом не говорить.

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Кроме того, Павловский заявил, что 17 августа стал свидетелем того, как у него во дворе Левин рассчитался с исполнителями за преступление. Как заметил Павловский, Левин предлагал ему 20 тысяч евро за молчание.

Всего допрос Павловского в Днепровском районном суде Киева длился почти 3 часа. Он завершился 8 октября в 22:00.

Что известно о Павловском

Бывший помощник народного депутата Игорь Павловский является свидетелем по делу о нападении на Гандзюк. Ранее он попросил суд утвердить соглашение о признании виновности и заявил, что готов давать показания.

1 октября на суде Павловский заявил, что Мангер и Левин заказали нападение на общественную активистку. Он рассказал, что Мангер неоднократно угрожал ему и его дочери, из-за чего он не мог предоставить эти показания раньше.

Впоследствии с Павловского сняли обвинение в причастности к нападению на Гандзюк. Теперь ему инкриминируют неуведомление о преступлении.

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