В Египте акула напала не только на украинских туристов, но и на гида: новые детали инцидента
Снорклинг в египетском заповеднике Рас-Мохаммед закончился плохо не только для украинской семьи. От укусов акулы пострадал еще и местный гид, который сопровождал путешественников 25 октября. Врачи ампутировали ему ногу.
В общем 25 октября акула напала на трех человек: мать и сына из Украины и местного гида. Об этом сообщил глава агентства по охране природы Министерства окружающей среды Мохамед Салем, пишет Egypt Today.
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Чиновник пояснил, что во время нападения акулы гид начал кричать и на его крики прибыл катер службы безопасности, который спас их. Предварительное расследование Министерства показало, что на туристов напала 2-метровая длиннокрылая акула. Она является одной из самых опасных для дайверов.
В Египте есть один из 30 наиболее известных в мире видов акул, которые нападают на людей,
- отметил министр.
После инцидента власти временно закрыли территорию национального парка Рас-Мохаммед, а также несколько гостиничных пляжей в Шарм-эль-Шейхе.
Что известно о состоянии пострадавших от нападения акулы
Сразу после нападения троих пострадавших доставили в медицинский центр Шарм-эль-Шейха. Сейчас все трое находятся в стабильном состоянии:
- ребенку пришлось ампутировать руку, он находится в реанимации;
- местный гид в результате нападения акулы потерял ногу;
- меньше всего пострадала мать мальчика – она получила глубокие раны от укусов, однако ее уже перевели в стационарную палату
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Детали нападения акулы на украинцев в Египте
- Инцидент произошел 25 октября во время снорклинга в Красном море. Акула напала на мальчика и его мать, она получила глубокие раны от укусов акулы.
- Ребенок потерял часть руки ниже локтя. Лечение оплачивает правительство Египта, ведь этот несчастный случай не подлежит страховому возмещению, потому что такие развлечения запрещены.
- Туроператор Join UP сообщил, что трагедия произошла в Шарм-эль-Шейхе на территории заповедника Рас Мохаммед. Там остановка экскурсионных яхт запрещена.
- Известно, что украинцы приобрели услуги не у туроператора или его партнеров.