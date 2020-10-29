Снорклинг в египетском заповеднике Рас-Мохаммед закончился плохо не только для украинской семьи. От укусов акулы пострадал еще и местный гид, который сопровождал путешественников 25 октября. Врачи ампутировали ему ногу.

В общем 25 октября акула напала на трех человек: мать и сына из Украины и местного гида. Об этом сообщил глава агентства по охране природы Министерства окружающей среды Мохамед Салем, пишет Egypt Today.

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Чиновник пояснил, что во время нападения акулы гид начал кричать и на его крики прибыл катер службы безопасности, который спас их. Предварительное расследование Министерства показало, что на туристов напала 2-метровая длиннокрылая акула. Она является одной из самых опасных для дайверов.

В Египте есть один из 30 наиболее известных в мире видов акул, которые нападают на людей,

- отметил министр.

После инцидента власти временно закрыли территорию национального парка Рас-Мохаммед, а также несколько гостиничных пляжей в Шарм-эль-Шейхе.

Что известно о состоянии пострадавших от нападения акулы

Сразу после нападения троих пострадавших доставили в медицинский центр Шарм-эль-Шейха. Сейчас все трое находятся в стабильном состоянии:

ребенку пришлось ампутировать руку, он находится в реанимации;

местный гид в результате нападения акулы потерял ногу;

меньше всего пострадала мать мальчика – она получила глубокие раны от укусов, однако ее уже перевели в стационарную палату

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