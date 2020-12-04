В Египте на популярном курорте Марса Алам акула напала на дайверов. Она вцепилась зубами в 42-летнюю туристку и пыталась ее растерзать.

Туристку смогли спасти другие дайверы, и она отделалась только шрамами. Об этом сообщает издание Masr Times.

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Акула вцепилась в руку женщину в районе локтя. Пострадавшая пыталась отбиться другой рукой. В это же время ей помогали отбиваться и другие дайверы.

После этого пострадавшую забрал на сушу инструктор по дайвингу. Женщину госпитализировали и зашили руку. Сейчас ее оставили под наблюдением врачей – туристка отделалась испугом и шрамом на руке.

В результате нападения губернатор Амр Ханафи запретил туристам заниматься дайвингом в течение трех следующих дней после нападения – до 5 декабря включительно.

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Пострадавшая в результате нападения акулы в Египте женщина состоялась шрамом / Фото Masr Times