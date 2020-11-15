В Египте объявили об обнаружении древней сокровищницы из более 100 неповрежденными саркофагами. Находке оказалось примерно 2500 лет, она является крупнейшей за 2020 год.

Запечатанные саркофаги нашли в 3 шахтах на глубине 12 метров, их обнаружили к югу от Каира – в большом некрополе Саккара. Об этом сообщает телеканал France 24.

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Археологи открыли один из саркофагов и обнаружили мумию, завернутую в украшенную яркими иероглифами похоронную пелену. Саркофаги нашли через некоторое время после обнаружения 59 других – хорошо сохранившихся и запечатанных деревянных саркофагов, которым также более 2500 лет.



Археологи открыли один из саркофагов / Фото AP

Кроме того, археологи обнаружили более 40 статуй древних божеств и похоронных масок. Саркофаги распределят между несколькими музеями Египта.



Саркофаги распределят между несколькими музеями / Фото AP

Що відомо про некрополь Саккара

Саккара – большой некрополь древней египетской столицы Мемфиса, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно там расположены десятки пирамид, древних монастырей и мест захоронения животных.

В то же время в ближайшие недели ожидают объявления об еще одном открытии в огромном некрополе. В частности, археологи надеются найти древнюю мастерскую по изготовлению деревянных саркофагов для мумий.