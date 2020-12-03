В египетском городе Александрия обвалился трехэтажный жилой дом. Здание находилось в аварийном состоянии и подлежало сносу.

Пострадавшие в результате обвала

В результате инцидента погибли 6 человек. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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В доме находились 12 человек. 7 из них спасатели извлекли из-под завалов живыми.

В то же время, немного другие данные приводит издание "Белта" – под обломками оказались 9 членов двух семей. Кроме того, из-под завалов спасли двоих детей.

Накануне в Египте обвалилось еще одно здание

Обвал зданий в Египте – не редкость. Недавно в той же Александрии в сам разгар рабочего дня упал дом, в котором была расположена небольшая ткацкая фабрика.

Из-за этого под завалами оказались до 50 работников. Сейчас спасатели вытащили 10 пострадавших и еще 12 погибших. Остальные люди до сих пор находятся под завалами.

Поисково-спасательная операция все еще продолжается. Главной причиной обвала считают аварийное состояние здания.

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Обратите внимание! По последним статистическим данным, в Египте есть около 2 миллионов домов, которые представляют опасность для жителей. Государственные службы выдали более 100 тысяч постановлений о сносе сооружений. Однако большинство решений так и не выполнили. Правительство Египта готовит программу по ликвидации самых опасных районов стихийной застройки.