В Египте обвалился жилой дом: 6 человек погибли
В египетском городе Александрия обвалился трехэтажный жилой дом. Здание находилось в аварийном состоянии и подлежало сносу.
Пострадавшие в результате обвала
В результате инцидента погибли 6 человек. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.
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В доме находились 12 человек. 7 из них спасатели извлекли из-под завалов живыми.
В то же время, немного другие данные приводит издание "Белта" – под обломками оказались 9 членов двух семей. Кроме того, из-под завалов спасли двоих детей.
Накануне в Египте обвалилось еще одно здание
Обвал зданий в Египте – не редкость. Недавно в той же Александрии в сам разгар рабочего дня упал дом, в котором была расположена небольшая ткацкая фабрика.
Из-за этого под завалами оказались до 50 работников. Сейчас спасатели вытащили 10 пострадавших и еще 12 погибших. Остальные люди до сих пор находятся под завалами.
Поисково-спасательная операция все еще продолжается. Главной причиной обвала считают аварийное состояние здания.
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