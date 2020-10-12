Вскоре после встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО, стало известно, что двоих из них выпустили под домашний арест. Однако аналитик белорусского Института социологических исследований Вадим Можейко отметил, что один из них, а именно Юрий Воскресенский, не представляет ни белорусское общество, ни оппозицию.

По его словам, это тот человек, который сломался в КГБ. Об этом Вадим Можейко рассказал в эфире 24 канала.

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Аналитик рассказал, что Воскресенский якобы входил в штаб Бабарико, однако пока нет возможности подтвердить то, сохраняет ли он до сих пор соответствующее доверие.

В то же время для власти есть проблема в том, что Воскресенский никого не представляет. Также он не очень известен за пределами узкого политического круга в Беларуси, поэтому это типичная попытка имитации диалога с помощью контролируемого человека,

– рассказал Вадим Можейко.

Почему Лукашенко посетил политзаключенных

По словам белорусского аналитика, встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО – это сигнал того, что их признали политзаключенными и, в частности, их политическое значение в обществе – тоже.

"Лукашенко видел, что сейчас о диалоге в Беларуси говорят международные актеры, европейские лидеры и белорусское общество. Поэтому он хотел якобы перехватить инициативу. Для него это бесспорно трудно и рисково, однако события происходят так, что не вести диалог более рисково", – отметил он.

Санкции ЕС против белорусских чиновников

Можейко сказал, что основная проблема не в том, кто будет в списке санкций ЕС, а в том, что будет происходить с внутриполитической ситуацией в Беларуси.

"Принятие санкций в соответствующем виде было ожидаемым, ведь к этому подталкивали многие пробелорусские международные актеры. Это вполне ожидаемый ответ на насилие силовиков", – рассказал аналитик.

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По словам Вадима Можейка, более жесткие действия силовиков в Беларуси – это демонстрация того, что "лучше вести диалог". То есть недавние события, которые связаны, в частности с диалогом в СИЗО, показали, что все может происходить по-хорошему, считает он.

"Для власти это общий нарратив, то есть они как бы говорят, что "лучше вести диалоги, чем выходить на протесты". Однако митингующие на такое не соглашаются – все понимают, что любой диалог возможен лишь благодаря продолжению протестов", – отметил аналитик.

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