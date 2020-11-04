Одесская предпринимательница Екатерина Яблонская готова отказаться от госпитализации с COVID-19, чтобы спасти свой бизнес от карантина. Первый локдаун оставил женщине большие долги, а второй – маленькая частная пекарня просто не переживет.

Бизнесвумен заявила, что весной она с детьми готовила дома десерт "Птичье молоко" и развозила его заказчикам. Работа занимала не менее 16 часов ежедневно. Об этом Яблонская написала на своей странице в фейсбуке.

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Однако эти усилия не спасли предпринимательницу от долгов. Заработанных денег не хватало даже на оплату коммунальных услуг и выплату зарплаты работникам кондитерской. В то же время Яблонская заявила, что не уволила за время карантина ни одного члена своей команды.

Я готова сыграть в рулетку и умереть от COVID-19, чем на 100% похоронить заживо свой бизнес! Кто боится или в группе риска – пусть сидят на самоизоляции, а такие самоубийцы, как я, под свой страх и риск пусть работают! Я готова подписать отказ от медицинской помощи, чтобы не занимать чье-то место, но дайте мне и моей команде работать,

– заявила Яблонская.

Предпринимательница предложила властям выплачивать украинцам материальную помощь, которой хватит хотя бы на продукты.

"Я верю в карму, народ вам это не простит", – подытожила Яблонская.

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