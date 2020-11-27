Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин вошел в Наблюдательный Совет фонда "Вернись живым». Также в составе – основатель фонда Виталий Дейнега.

Остальных членов Наблюдательного Совета вскоре объявят

О еще четырех членах Наблюдательного Совета сообщат в ближайшее время, сказал Дейнега. Об этом сообщает 24 канал.

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По словам основателя фонда, Климкин уже полгода активно участвует в работе "Вернись живым». В частности, бывший чиновник был привлечен, как в стратегических сессиях, так и в консультациях и переговорах.

Мы должны победить. "Вернись живым" это о тех, кто помогает побеждать. Я никогда не видел вокруг фонда людей, которые просто делали свое дело. Ни одного, поскольку для всех это история их жизни и борьбы,

– сказал Климкин.

В фонде недавно сменили главу

Отметим, что 23 ноября в фонде сменилось руководство. Председателем "Вернись живым" вместо Оксаны Коляды стал бывший руководитель аналитического отдела, ветеран Тарас Чмут.