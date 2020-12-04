Экс-беркутовец не будет служить в полиции: МВД будет судиться
Министерство внутренних дел и Нацполиция выступают против того, чтобы экс-командир "Беркута" Виктор Шаповалов служил в полиции. В ведомстве подчеркнули, что будут судиться.
И МВД, и Нацполиция будут блокировать восстановление в должности Шаповалова. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в твиттере.
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Как написал Шевченко, ведомства обжалуют решение Харьковского окружного административного суда.
Он (Шаповалов – 24 канал) не будет служить в рядах полиции-таким там не место,
– написал представитель МВД.
Дело Виктора Шаповалова
- Экс-беркутовец находился под стражей с 2015 года вместе с командиром харьковского полка "Беркута" Лукашем и рядовым спецподразделения Ефиминым, которые подозреваются в причастности к расстрелам 18 февраля на Евромайдане.
- В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи и с тех пор он находится на свободе.
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