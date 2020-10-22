Экс-пленника Кремля Владимира Балуха выписали из больницы: фото
Владимира Балуха, которого госпитализировали после избиения в Киеве более месяца назад, выписали из больницы. Теперь бывшего пленника Кремля ждет реабилитация.
Балух уже не в больнице – после более месяца госпитализации его отпустили домой. Об этом в фейсбуке сообщила волонтер Наталья Лютикова.
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Всем, кто волновался, молился, верил и ждал, поздравления от Владимира Балуха. Его выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности,
– написала Лютикова.
По ее словам, теперь время на реабилитацию и подготовку к восстановлению. Ближайшие месяцы Балуха ждет "много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны".
Владимира Балуха выписали из больницы / Фото с фейсбука Натали Лютиковой
Кто такой Владимир Балух?
Украинский активист родом из Крыма. После аннексии полуострова отказался от получения российского паспорта. В 2016 году из его дома сняли украинский флаг. Был узником Кремля, но в 2019 году в рамках обмена пленными вернулся в Украину.