Владимира Балуха, которого госпитализировали после избиения в Киеве более месяца назад, выписали из больницы. Теперь бывшего пленника Кремля ждет реабилитация.

Балух уже не в больнице – после более месяца госпитализации его отпустили домой. Об этом в фейсбуке сообщила волонтер Наталья Лютикова.

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Всем, кто волновался, молился, верил и ждал, поздравления от Владимира Балуха. Его выписали из больницы скорой помощи, завершился страшный этап боли и неизвестности,

– написала Лютикова.

По ее словам, теперь время на реабилитацию и подготовку к восстановлению. Ближайшие месяцы Балуха ждет "много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны".



Владимира Балуха выписали из больницы / Фото с фейсбука Натали Лютиковой

Обратите внимание! Освобожденного из российской тюрьмы политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября. 19 сентября Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в нападении.