Апелляционный суд Варшавы поддержал продление ареста бывшему главе Укравтодора Славомиру Новаку. Он останется в СИЗО минимум до января 2021 года.

Судьи считают, что собранные прокуратурой доказательства, в значительной степени обосновывают действия подозреваемых, из-за которых им предъявили обвинение. Об этом сообщает РАР, ссылаясь на слова представителя апелляционной прокуратуры в Варшаве Ежи Ледера.

Ранее Польша продлила арест экс-главы Укравтодора Новака

В то же время прокуратура отменила временный арест еще одного обвиняемого по делу – Яцека П.

Что известно про Славомира Новака