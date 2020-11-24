Экс-глава Укравтодора Новак остается за решеткой до января
Апелляционный суд Варшавы поддержал продление ареста бывшему главе Укравтодора Славомиру Новаку. Он останется в СИЗО минимум до января 2021 года.
Судьи считают, что собранные прокуратурой доказательства, в значительной степени обосновывают действия подозреваемых, из-за которых им предъявили обвинение. Об этом сообщает РАР, ссылаясь на слова представителя апелляционной прокуратуры в Варшаве Ежи Ледера.
Ранее Польша продлила арест экс-главы Укравтодора Новака
В то же время прокуратура отменила временный арест еще одного обвиняемого по делу – Яцека П.
Что известно про Славомира Новака
- Бывшего министра транспорта Польши и экс-главу Укравтодора задержали 22 июля в Польше. Его обвиняют в коррупции.
- Против Нова начали расследование как в Украине, так и в Польше.
- По данным следствия, задержанный якобы занимался преступной деятельностью на посту главы Укравтодора.
- Подозрение вручили еще 5 лицам – 2 гражданам Польши, иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора, а также экс-советнику исполняющей обязанности главы Укравтодора.
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