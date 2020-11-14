В Армении арестовали Артура Ванецяна – бывшего главу службы нацбезопасности страны. Ему инкриминируют организацию покушения на жизнь премьер-министра Никола Пашиняна.

Силовики провели обыски в доме и офисе Ванецяна

Сейчас Ванецян возглавляет оппозиционную партию "Родина". Силовики провели обыски в офисе политсилы и доме самого задержанного. Об этом написала адвокат Ванецяна Лусине Саакян в фейсбуке.

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Саакян говорит, что правоохранители разрешений на обыски не имели.

Это невозможно комментировать с юридической точки зрения. Это позорное политическое преследование, направленное на удержание правительственных стульев в любом случае, при этом останавливая антиправительственные протесты и продавая страну врагу,

– написала Саакян.

Ванецяну сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, политику инкриминируют попытку узурпации власти.

Действия оппозиции после подписании соглашения по Нагорному Карабаху

Оппозиционные силы Армении остро раскритиковали подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией соглашение по Нагорному Карабаху. 17 оппозиционных партий объединились в Комитет национального спасения. Они требуют отставки главы правительства. Для этого политики попытались собрать внеочередное заседание парламента, однако не хватило кворума.

После таких действий оппозиции против 10 лидеров возбудили уголовные дела. Их обвиняют в организации массовых беспорядков и нескольких – в нарушении законов о гостайне.

Обратите внимание! В Армении многие люди восприняли соглашение как полную капитуляцию страны. Несогласные с политикой Пашиняна выходят на акции протеста. 10 ноября митингующие захватили здания парламента и правительства, а также избили спикера Арарата Мирзояна.