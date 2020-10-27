Государственное бюро расследований 27 октября сообщило о подозрении бывшему начальнику полиции Кагарлыка в преступном бездействии. Правоохранитель знал о преступлении подчиненных, но не остановил их.

Бывшему начальнику отделения избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Причастность экс-начальника участка к изнасилованию в Кагарлыке

Правоохранители установили, что дежурный Кагарлыкского отдела полиции знал о том, что в участке его коллеги пристегнули двоих человек к батарее. При этом документы о задержании они не составляли. О незаконной деятельности полицейских дежурный сообщил начальнику отделения полиции.

В настоящее время бывший начальник Кагарлицкого ОП, будучи проинформированным о совершении его подчиненными насильственного исчезновения в отношении двоих лиц, не принял мер для их прекращения и не уведомил компетентные органы о преступлении,

– отметили в ГБР.

Если вину экс-начальника докажут, то ему грозит заключение на срок от 5 до 7 лет.

Обратите внимание! Ранее следствие установило, что полицейские Кагарлыкского участка и ранее издевались и избивали людей. Кроме того, они возили их в багажнике автомобиля и пытали электрическим током.

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