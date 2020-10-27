Знал, но молчал: экс-руководителю полиции Кагарлыка сообщили о подозрении
Государственное бюро расследований 27 октября сообщило о подозрении бывшему начальнику полиции Кагарлыка в преступном бездействии. Правоохранитель знал о преступлении подчиненных, но не остановил их.
Бывшему начальнику отделения избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
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Причастность экс-начальника участка к изнасилованию в Кагарлыке
Правоохранители установили, что дежурный Кагарлыкского отдела полиции знал о том, что в участке его коллеги пристегнули двоих человек к батарее. При этом документы о задержании они не составляли. О незаконной деятельности полицейских дежурный сообщил начальнику отделения полиции.
В настоящее время бывший начальник Кагарлицкого ОП, будучи проинформированным о совершении его подчиненными насильственного исчезновения в отношении двоих лиц, не принял мер для их прекращения и не уведомил компетентные органы о преступлении,
– отметили в ГБР.
Если вину экс-начальника докажут, то ему грозит заключение на срок от 5 до 7 лет.
Главное об изнасиловании в Кагарлыке
- 24 мая 2020 года в Кагарлыке, в Киевской области, двое стражей порядка в полицейском участке изнасиловали и избили 26-летнюю местную жительницу.
- Женщина обратилась в больницу и рассказала, что с ней сделали так называемые правоохранители.
- Утром 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулима задержали.
- Их сразу уволили с работы, а Кагарлыкское отделение полиции ликвидировали.
- Обоим подозреваемым 26 мая избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
- Они свою вину не признают.
- Впоследствии ГБР сообщило о подозрении еще двоим правоохранителям Кагарлыкского отделения.
- 27 октября фигуранта по делу Ярослава Леваднюка отпустили из-под стражи. Меру пресечения ему изменили на домашний арест. Такое решение приняла судья Голосеевского райсуда Киева.