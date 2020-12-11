Правоохранители сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Денису Гутенко. Дело в том, что он насчитал себе премию в 1000% должностного оклада.

По подсчетам следствия, Гутенко нанес государству ущерб больше чем 300 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс служба Офиса генпрокурора.

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Правоохранители выяснили, что в 2019 и 2020 годах Гутенко издавал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда. Однако его действия не были согласованы с министром финансов.

За первый квартал 2020 года глава ДФС насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджета нанесен ущерб более чем 300 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

Правоохранители не могут установить месторасположение Гутенко, поэтому подозрение ему объявили заочно. Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий. Ему грозит:

лишения свободы на срок от 7 до 10 лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Добавим, что Денис Гутенко был исполняющим обязанности председателя ДФС в 2019 – 2020 годах. Это единственный исполняющий обязанности, который после освобождения Романа Насирова в 2018 году руководил Службой и в 2019, и в 2020 годах.