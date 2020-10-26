Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека. Там он объявил о начале голодовки из-за условий, в которых он вынужден отбывать наказание.

Как сообщил 24.kg адвокат экс-президента Замир Жоошев, Атамбаева поместили в подвальное помещение, где ранее содержали заключенных, которых приговаривали к смертной казни.

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Он добавил, что в камере лишь через некоторое время после поселения экс-президента подсоединили отопление. "В помещении не работает канализация, двери постоянно открыты. Алмазбек Атамбаев объявил голодовку", – заявил Жоошев.

Что стоит знать об осуждении Атамбаева

В июне 2020 года Атамбаева признали виновным в коррупции. Речь шла именно о деле о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. Также приняли решение конфисковать имущество и лишить его государственных званий и наград.

Во время протестов в стране, вспыхнувших в ночь на 6 октября 2020 года, Атамбаева освободили. Однако 9 октября он вышел на митинг, а после этого его снова задержали.

Стоит отметить, что в Кыргызстане продолжаются протесты. Причиной стало то, что люди не признали парламентских выборов – подробнее об этом в материалах 24 канала.