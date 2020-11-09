Есть расхождения во взглядах: экс-президент США Буш поздравил Байдена с победой
Бывший президент США от Республиканской партии Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах в США. В то же время он подчеркнул, что имеет расхождения во взглядах с новоизбранным главой государства.
Буш считает Байдена хорошим человеком, а президентские выборы, на которых тот победил, – честными. Об этом он в телефонном разговоре сказал Байдену, сообщает CNN.
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Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден является хорошим человеком, который выиграл свою возможность возглавить и объединить нашу страну. Американский народ может быть уверен, что эти выборы были принципиально честными, их целостность будет поддержана, а их результат очевиден,
– сказал Буш.
Буш о Трампе
Буш также поздравил действующего президента Дональда Трампа и его сторонников "с ярой борьбой в ходе кампании". По его словам, Трамп имеет право обжаловать результаты подсчета голосов, хотя нет доказательств нарушений на выборах.
"Они выступили, и их голоса будут и впредь звучать через избранных республиканцев на всех уровнях власти", – подчеркнул экс-президент США.
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