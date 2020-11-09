Бывший президент США от Республиканской партии Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах в США. В то же время он подчеркнул, что имеет расхождения во взглядах с новоизбранным главой государства.

Буш считает Байдена хорошим человеком, а президентские выборы, на которых тот победил, – честными. Об этом он в телефонном разговоре сказал Байдену, сообщает CNN.

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Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден является хорошим человеком, который выиграл свою возможность возглавить и объединить нашу страну. Американский народ может быть уверен, что эти выборы были принципиально честными, их целостность будет поддержана, а их результат очевиден,

– сказал Буш.

Буш о Трампе

Буш также поздравил действующего президента Дональда Трампа и его сторонников "с ярой борьбой в ходе кампании". По его словам, Трамп имеет право обжаловать результаты подсчета голосов, хотя нет доказательств нарушений на выборах.

"Они выступили, и их голоса будут и впредь звучать через избранных республиканцев на всех уровнях власти", – подчеркнул экс-президент США.

Обратите внимание! Республиканец Джордж Буш побеждал на президентских выборах в США дважды – в 2000 и 2004 годах. Он обычно не комментировал политические события в государстве на протяжении последних лет. Все потому, что бывшие президенты США, как правило, не критикуют действующих глав государства от собственной партии.



Результаты выборов США / Инфографика 24 канала