Экс-прокурора будут судить за действия в отношении участников Майдана: детали
Бывшего прокурора отдела прокуратуры Киева будут судить за незаконное привлечение к ответственности участников Революции Достоинства. Он незаконно отправил двух активистов Евромайдана под стражу.
Экс-прокурор действовал в сговоре с руководством
В суд уже передали обвинительный акт. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
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По данным следствия, 21 января 2014 года прокурор, действуя по предварительному сговору со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана,
– отметили в прокуратуре.
Впоследствии протестующим избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Что инкриминируют экс-прокурору:
- незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, по предварительному сговору группой лиц;
- злоупотребление служебным положением;
- служебный подлог;
- привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления.
Сколько приговоров по делам Майдана вынесли
Отметим, что ранее в Офисе Генпрокурора сообщили, что за 7 лет, прошедших со времени Революции Достоинства, вынесли лишь 21 приговор по делам Майдана. В течение 2020 года к уголовной ответственности привлекли 37 человек.
Пострадавшими признали более 2 тысяч человек. Прокуроры считают, что суды намеренно затягивают рассмотрение дел.
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