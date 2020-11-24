Бывшего прокурора отдела прокуратуры Киева будут судить за незаконное привлечение к ответственности участников Революции Достоинства. Он незаконно отправил двух активистов Евромайдана под стражу.

Экс-прокурор действовал в сговоре с руководством

В суд уже передали обвинительный акт. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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По данным следствия, 21 января 2014 года прокурор, действуя по предварительному сговору со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана,

– отметили в прокуратуре.

Впоследствии протестующим избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Что инкриминируют экс-прокурору:

незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, по предварительному сговору группой лиц;

злоупотребление служебным положением;

служебный подлог;

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления.

Досудебное расследование по делу проводило ГБР.

Сколько приговоров по делам Майдана вынесли

Отметим, что ранее в Офисе Генпрокурора сообщили, что за 7 лет, прошедших со времени Революции Достоинства, вынесли лишь 21 приговор по делам Майдана. В течение 2020 года к уголовной ответственности привлекли 37 человек.

Пострадавшими признали более 2 тысяч человек. Прокуроры считают, что суды намеренно затягивают рассмотрение дел.