Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько подхватила коронавирус
Народный депутат от "Слуги народа" и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько больна коронавирусом. Заметим, что накануне парламентская фракция "слуг" собиралась на закрытое заседание с участием президента, премьера и нескольких министров.
Была ли на этом заседании Ясько – точно неизвестно. Свой положительный тест на COVID-19 парламентарий написала на собственной странице в фейсбук.
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К сожалению, тест на COVID-19 положительный. Неделя политическая еще та... И хотелось бы быть в стенах парламента,
– заметила она.
Депутат подчеркнула, что результаты ПЦР-теста за 3 ноября. Она также попросила всех, с кем контактировала в последние дни, побыть при возможности на самоизоляции и использовать все средства безопасности.
"Буду политически с Вами на дистанции и самоизоляции! Берегите себя!" – добавила Ясько.
Что известно о Елизавете Ясько:
- Она – нардеп от "Слуги народа", эксперт по вопросам культуры, политолог. Ей 28 лет, она окончила философский факультет Киевского национального университета имени Шевченко.
- Является членом Швейцарской миротворческой инициативы Caux Initiative of Change.
- Первая украинка, окончившая Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете. Во время учебы в Оксфорде была президентом украинского сообщества Оксфордского университета.
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- Основательница инициативы Yellow Blue Strategy. Член политической платформы "Европейская сотня".
- Работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании.
- Осенью 2019 года была избрана главой украинской делегации в ПАСЕ.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?За предыдущие сутки в Украине зарегистрировали новое рекордное количество инфицированных – 8 899 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 411 093 человек, из них – 7 5832 умерли от осложнений, вызванных инфекцией, а еще 168 868 человек выздоровели.
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