Народный депутат от "Слуги народа" и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько больна коронавирусом. Заметим, что накануне парламентская фракция "слуг" собиралась на закрытое заседание с участием президента, премьера и нескольких министров.

Была ли на этом заседании Ясько – точно неизвестно. Свой положительный тест на COVID-19 парламентарий написала на собственной странице в фейсбук.

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К сожалению, тест на COVID-19 положительный. Неделя политическая еще та... И хотелось бы быть в стенах парламента,

– заметила она.

Депутат подчеркнула, что результаты ПЦР-теста за 3 ноября. Она также попросила всех, с кем контактировала в последние дни, побыть при возможности на самоизоляции и использовать все средства безопасности.

"Буду политически с Вами на дистанции и самоизоляции! Берегите себя!" – добавила Ясько.

Что известно о Елизавете Ясько:

Она – нардеп от "Слуги народа", эксперт по вопросам культуры, политолог. Ей 28 лет, она окончила философский факультет Киевского национального университета имени Шевченко.

Является членом Швейцарской миротворческой инициативы Caux Initiative of Change.

Первая украинка, окончившая Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете. Во время учебы в Оксфорде была президентом украинского сообщества Оксфордского университета.

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Основательница инициативы Yellow Blue Strategy. Член политической платформы "Европейская сотня".

Работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании.

Осенью 2019 года была избрана главой украинской делегации в ПАСЕ.