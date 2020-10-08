Предшественник Дениса Шмигаля на посту – Алексей Гончарук недавно переехал в США. В интервью экс-премьер сообщил, что украинские власти, по его мнению, неправильно расставляют приоритеты. А кредит доверия от международных партнеров практически потеряли.

Зеленский имеет все возможности проводить реформы

Гончарук подчеркнул, что несмотря на то, что монобольшинство почти потеряно, большая часть парламента и правительство подконтрольны президенту. Об этом экс-глава правительства сообщил в интервью "Голосу Америки".

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Зеленский до сих пор имеет все возможности реформировать правоохранительные органы и судебную систему.

То, что в большой степени ему морочат голову, рассказывают сказки и отвлекают его внимание от действительно важных вещей, катая его по регионам и показывая открытые мосты и участки дорог – это грустно, конечно. Но у президента остается возможность делать реформы,

– сказал Гончарук.

Политика международных партнеров стала осторожной

Самая большая проблема современной власти, считает Гончарук, – неправильно расставленные приоритеты. Проблемы есть с тем, что требует сделать международное сообщество. Речь идет о верховенстве права и антикоррупционном порядке.

Насколько я знаю, политика абсолютно всех наших международных партнеров в отношении Украины сейчас стала очень осторожной. Потому что тот кредит доверия, который был с самого начала, существующая команда уже почти потеряла,

– отметил бывший премьер-министр.

Украине грозит возможность вернуться к репутации страны с формирующейся судебной системой и карманным НБУ, подчеркнул Гончарук. Как следствие – отток инвестиций.

Еще одна проблема – исчерпанный кредит МВФ.

"Там есть документ, под которым стоят подписи президента, премьера, главы НБУ, главы министерства финансов. И там нет никакого космоса, там все в интересах украинских граждан. И все! Украина за 30 лет независимости ни разу не выполнила программы МВФ. Ни одного", – сказал Гончарук.

Именно невыполнение взятых на себя обязательств является проблемой всех старых украинских политиков, считает глава правительства, также этим "болеет команда президента".

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