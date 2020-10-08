Ему морочат голову, рассказывают сказки, – Гончарук о Зеленском
Предшественник Дениса Шмигаля на посту – Алексей Гончарук недавно переехал в США. В интервью экс-премьер сообщил, что украинские власти, по его мнению, неправильно расставляют приоритеты. А кредит доверия от международных партнеров практически потеряли.
Зеленский имеет все возможности проводить реформы
Гончарук подчеркнул, что несмотря на то, что монобольшинство почти потеряно, большая часть парламента и правительство подконтрольны президенту. Об этом экс-глава правительства сообщил в интервью "Голосу Америки".
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Зеленский до сих пор имеет все возможности реформировать правоохранительные органы и судебную систему.
То, что в большой степени ему морочат голову, рассказывают сказки и отвлекают его внимание от действительно важных вещей, катая его по регионам и показывая открытые мосты и участки дорог – это грустно, конечно. Но у президента остается возможность делать реформы,
– сказал Гончарук.
Политика международных партнеров стала осторожной
Самая большая проблема современной власти, считает Гончарук, – неправильно расставленные приоритеты. Проблемы есть с тем, что требует сделать международное сообщество. Речь идет о верховенстве права и антикоррупционном порядке.
Насколько я знаю, политика абсолютно всех наших международных партнеров в отношении Украины сейчас стала очень осторожной. Потому что тот кредит доверия, который был с самого начала, существующая команда уже почти потеряла,
– отметил бывший премьер-министр.
Украине грозит возможность вернуться к репутации страны с формирующейся судебной системой и карманным НБУ, подчеркнул Гончарук. Как следствие – отток инвестиций.
Еще одна проблема – исчерпанный кредит МВФ.
"Там есть документ, под которым стоят подписи президента, премьера, главы НБУ, главы министерства финансов. И там нет никакого космоса, там все в интересах украинских граждан. И все! Украина за 30 лет независимости ни разу не выполнила программы МВФ. Ни одного", – сказал Гончарук.
Именно невыполнение взятых на себя обязательств является проблемой всех старых украинских политиков, считает глава правительства, также этим "болеет команда президента".
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Что известно об Алексее Гончаруке?Возглавлял украинское правительство с августа 2019 года до марта 2020. Первый глава правительства при президентстве Владимира Зеленского, самый молодой в истории независимой Украины.
4 марта 2020 года парламент уволил Гончарука с должности 353 голосами нардепов.
В конце сентября 2020 года переехал в США.