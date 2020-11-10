Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний вручил нацгвардейцу Виталию Маркиву высокую церковную награду – орден Архистратига Михаила. Награждение состоялось в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Виталий Маркив поблагодарил за награду и заверил, что продолжит службу в Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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"В Украине есть достойные воины, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством", – отметил Епифаний.

Возвращение Виталия Маркива в Украину: коротко

Нацгвардеец Виталий Маркив вернулся из Италии в Украину 4 ноября. Он 3 года находился в итальянской тюрьме.

В аэродроме Нацгвардии Маркива встречали родственники, жена, друзья и многие журналисты. В частности, был и глава МВД Арсен Аваков.

Во время первого брифинга Маркив сказал журналистам, что судебный процесс и в дальнейшем будет продолжаться. Дело в том, что Украина будет требовать компенсацию от стороны обвинения.

По возвращению нацгвардеец с женой встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Маркив рассказал, что за время заключения очень активно изучал украинскую историю.

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