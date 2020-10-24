Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний выразил благодарность архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра блаженнейшему Хризостому за признание ПЦУ. В ПЦУ ожидают дальнейшего эффективного сотрудничества.

Глава ПЦУ выразил благодарность архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра, который сегодня впервые помянул его имя как предстоятеля православной церкви Украины в диптихе православных церквей во время Синодальной литургии в Пафосе. Соответствующее обращение Епифаний опубликовал на своей фейсбук-странице.

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Уверен: впереди у нас благотворное сотрудничество – в любви, мире и единстве, которыми нас благословил Господь,

– подчеркнул Епифаний.

В православном мире поминовение настоятелем церкви руководителя другой автокефальной церкви означает ее признание.

Отметим, что Кипрская церковь еще весной 2019 года рассматривала украинский вопрос, однако окончательное решение отложила "на потом". Хотя священный синод церкви Кипра не принимал решения о признании ПЦУ, настоятели церквей имеют право самостоятельно признавать другие церкви.