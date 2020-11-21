В Ереване люди собрались на очередной протест об отставке Пашиняна: видео
В столице Армении Ереване 21 ноября люди в очередной раз вышли на акцию протеста. Они требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна.
В Ереване на площади Свободы сотни людей вышли на оппозиционный митинг. Об этом сообщает News.am.
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После отставки Пашиняна парламент должен избрать премьер-министра, сформировать временное правительство национального согласия, что решит 3 задания,
– заявил член верховного органа Армении Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.
По его словам, правительство должно:
- пересмотреть соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе;
- сделать внеочередные шаги по решению всех проблем, возникших в результате войны;
- организовать справедливые парламентские выборы.
Протест в Армении 21 ноября: смотрите видео
Почему в Армении происходят протесты
- Армяне возмутились соглашением о перемирии в Нагорном Карабахе, которое подписали Россия, Армения и Азербайджан.
- По мнению армян, оно означает капитуляцию их государства в войне за республику.
- Заметим, соглашение предусматривает, что Армения и Азербайджан остаются на своих позициях в Нагорном Карабахе. Однако Ереван должен отдать Баку некоторые территории региона.
- Люди вышли на протест с требованием отставки премьера Пашиняна, который подписывал соглашение.
- Подробнее о конфликте двух государств – читайте здесь.
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