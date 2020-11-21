В столице Армении Ереване 21 ноября люди в очередной раз вышли на акцию протеста. Они требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна.

В Ереване на площади Свободы сотни людей вышли на оппозиционный митинг. Об этом сообщает News.am. Ранее В Армении на протестующих жестоко наехал автомобиль: видео После отставки Пашиняна парламент должен избрать премьер-министра, сформировать временное правительство национального согласия, что решит 3 задания,

– заявил член верховного органа Армении Дашнакцутюн Ишхан Сагателян. По его словам, правительство должно: пересмотреть соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе;

сделать внеочередные шаги по решению всех проблем, возникших в результате войны;

организовать справедливые парламентские выборы. Протест в Армении 21 ноября: смотрите видео Обратите внимание! 20 ноября в Ереване протестующие пытались устроить протестное автошествие. Однако силовики разогнали их силой. Почему в Армении происходят протесты Армяне возмутились соглашением о перемирии в Нагорном Карабахе, которое подписали Россия, Армения и Азербайджан.

По мнению армян, оно означает капитуляцию их государства в войне за республику.

Заметим, соглашение предусматривает, что Армения и Азербайджан остаются на своих позициях в Нагорном Карабахе. Однако Ереван должен отдать Баку некоторые территории региона.

Люди вышли на протест с требованием отставки премьера Пашиняна, который подписывал соглашение.

Подробнее о конфликте двух государств – читайте здесь.