В Армении прошло многотысячное шествие с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Сам политик накануне заявил, что покидать пост не собирается.

Активисты вышли на улицы с национальными флагами и прошли по центральным улицам Еревана, скандируя "Никол – предатель" "Никол, уходи прочь", "Армения без Никола". Об этом информирует Sputnik Армения.

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Митингующие дошли до центральной площади столицы.

Организаторы акций протеста заявили, что на этой неделе ежедневно будут проводить шествие, а в конце недели планируют провести общенациональный митинг.

На этот раз акция состоялась без задержаний.

Многотысячное шествие в Ереване: видео

Люди выступают за отставку Пашиняна: видео

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Заметим, что акции протеста против Никола Пашиняна в Армении продолжаются с 10 ноября. Именно в этот день Никол Пашинян подписал трехстороннее соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвинила Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов и требует его отставки.

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